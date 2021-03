Madame scriverà per Laura Pausini, il desiderio era stato espresso in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo e ha raggiunto l’orecchio dell’affermatissima Laura Pausini che si è messa in contatto con la giovane.

A Sanremo 2021, Madame era in gara tra i Campioni con la canzone Voce. Ha conquistato pubblico e critica…e anche Laura Pausini! Ma andiamo con ordine: galeotto fu l’incontro con Radio Italia. Madame, infatti, al Festival di Sanremo 2021 ha rilasciato una serie di interviste per parlare della sua musica e delle sue prospettive lavorative ed artistiche, tra sogni nel cassetto, progetti e speranze per il futuro.

Proprio sulle frequenze di Radio Italia, Madame aveva confessato di nutrire il desiderio di scrive per Laura Pausini. Quel desiderio è oggi un po’ più concreto e potrebbe presto trasformarsi in realtà ma non prima del termine della pandemia da Coronavirus e degli impegni elle due cantanti.

“Io e Laura Pausini ci stiamo già sentendo, tra l’altro probabilmente grazie a Radio Italia. Io, durante il Festival di Sanremo, avevo detto su Radio Italia che avrei voluto scrivere per lei”, rivela Madame a Radio Italia.

“Evidentemente a lei il messaggio è arrivato, perché poi ci siamo sentite, ci siamo salutate e confrontate. Adesso quando finirà tutto questo ambaradan, mio e suo, probabilmente inizieremo a lavorare insieme a un progetto, in cui appunto sarò autrice. Speriamo”, le sue parole. Madame scriverà per Laura Pausini e figurerà probabilmente tra le autrici del suo prossimo progetto discografico. Le due artiste sono già in contatto, si sono già conosciute e confrontate ma dovranno aspettare ancora un po’ prima di iniziare a collaborare.

Sia Madame che Laura Pausini sono infatti molto impegnate e dovranno attendere prima di poter concretizzare l’idea di lavorare effettivamente insieme a nuove canzoni. Intanto Madame può festeggiare le soddisfazioni sanremesi e l’incontro con una delle artiste italiane più apprezzate nel mondo è sicuramente tra queste.