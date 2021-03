Che fine hanno fatto le ceneri di Lemmy Kilmister? A rivelarlo è un suo caro amico, e proprio il “caro” risponde a una delle ultime volontà del compianto frontman dei Motorhead scomparso nel dicembre 2015 a seguito di un tumore.

Il caro amico è Riki Rachtman, ex conduttore dello show Headbanger’s Ball in onda su MTV, che sui social ha postato una preziosa reliquia di Lemmy Kilmister. La voce di Ace Of Spades, infatti, aveva disposto che le sue ceneri venissero inserite in proiettili e spedite agli amici più cari.

Rachtman ha aggiunto un messaggio alla band per ringraziare i reduci del regalo così prezioso. Come riporta NME nel 2020 anche l’ex star del tennis Pat Cash aveva condiviso una foto simile per far sapere che Lemmy Kilmister aveva scelto anche il cantante degli Ugly Kid Joe, Whitfield Crane come destinatario della sua memoria.

Oggi Lemmy Kilmister è uno dei grandi assenti del rock e recentemente Dave Grohl ha fatto sapere che il singolo No Son Of Mine contenuto nell’ultimo disco dei Foo Fighters Medicine To Midnight è dedicato proprio al compianto frontman dei Motorhead: “Vorrei che fosse vivo per farglielo ascoltare”, ha detto l’ex batterista dei Nirvana.

Il 23 aprile 2021 uscirà Louder Than Noise… Live In Berlin, documento dello storico live registrato dai Motorhead il 5 dicembre 2012 al Velodromo di Berlino nel corso del tour Kings On The Road. Un film concerto che secondo la critica dimostra il potere ottenuto dalla band britannica nel corso dei 40 anni di carriera, un dominio sulla scena del rock’n’roll che ancora oggi resta imbattuto.

Nel frattempo la foto del proiettile contenente le ceneri di Lemmy Kilmister ha commosso lo stesso Riki Rachtman, che ha condiviso la sua emozione con i follower: “Mi sono messo a piangere”, ha scritto sui social rivolgendo un pensiero all’amico scomparso e alla sua band.