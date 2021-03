Sono state comunicate le 10 canzoni in lizza per il Premio Amnesty International Italia che verrà assegnato a luglio a Rosolina Mare (Rovigo).

Sono 10 in tutto i brani che si contenderanno il titolo di vincitore dell’edizione 2021, rappresentativi di generazioni e generi diversi e differenti tematiche, purché a sfondo sociale.

Amnesty International Italia e Voci per la Libertà hanno scelto i candidati ufficiali per il Premio Amnesty International Italia nella sezione Big, lo storico riconoscimento che va a brani sui diritti umani pubblicati da nomi affermati della musica italiana nell’anno precedente. Si tratta quindi di brani rilasciati nel corso del 2020 e selezionati tra tutti quelli pubblicati da artisti già affermati del panorama musicale italiano.

Tra i 10 brani nominati per il Premio Amnesty International Italia nella sezione Big troviamo Coma_Cose feat. Stabber con La Rabbia ma anche J-Ax feat. Paola Turci con Siamesi e ancora Samuele Bersani con Le Abbagnale. Tra i nominati anche Eugenio Bennato con W Chi Non Conta Niente, Fulminacci con Un Fatto Tuo Personale e i Negramaro con Dalle Mie Parti. In lizza poi il duetto di Francesca Michielin con i Måneskin sulle note della canzone Stato Di Natura.

I 10 brani del Premio Amnesty International Italia

Eugenio Bennato con “W chi non conta niente” (Bennato);

Samuele Bersani con “Le Abbagnale” (Bersani);

Coma_Cose feat. Stabber con “La rabbia” (Mesiano / Zanardelli / Tartaglini);

Fulminacci con “Un fatto tuo personale” (Uttinacci / Dezi / Mungai / Uttinacci);

J-Ax feat. Paola Turci con “Siamesi” (Aleotti / Anania / Del Pace / Turci / Bonomo / Chiaravalli / Garifo);

Levante con “Tikibombom” (Lagona);

Francesca Michielin e Måneskin con “Stato di natura” (Michielin / Levy / Michielin );

Negramaro “Dalle mie parti” (Sangiorgi);

Chadia Rodriguez feat. Federica Carta con “Bella così” (Crdarnakh / Ettorre / Gianclaudio / Fracchiolla / Dagani);

Yo Yo Mundi con “Il silenzio che si sente” (Archetti Maestri).

Il vincitore sarà premiato durante la prossima edizione di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, in programma dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare (Rovigo).