Un’atra divertente puntata dell’Isola dei famosi 2021 ci ha tenuto compagnia ieri sera e lo stesso succederà giovedì quando altri naufraghi arriveranno a rimpolpare il programma dopo l’abbandono del Visconte e l’eliminazione e la fuga di ieri di Akash Kumar. Il bel modello ha “già vinto la sua Isola”, “Ha tanti lavori fuori che lo aspettano” e non vuole essere trascinato “in tanto trash” e così ha colto al balzo la palla dell’eliminazione per andare via rifiutando di rimanere a Parasite Island nonostante l’invito e le promesse dell’amica Fariba Tehrani.

Inutile dire che la questione è stato al centro della puntata di ieri sera del programma soprattutto perché in Ilary Blasi abbiamo visto la furia che ha mostrato quando ha avuto modo di togliersi il sassolino dalla scarpa avendo Fabrizio Corona nel mirino. La conduttrice ha sfoggiato la sua ira anche contro Akash Kumar reo di aver preso il posto di un’altra persona che magari avrebbe fatto l’Isola con più piacere “e meglio di lui”. A quel punto lo invita a prendere il suo sacchetto e tornare in Italia dove lo attendono tutti questi lavori che ha da fare.

A quel punto in sottofondo ecco arrivare il sostegno di Elettra Lamborghini, reduce dal Covid e finalmente in studio, che si lascia andare alla citazione di Barbara d’Urso e ad un sonoro: “Salute a soreta”. A quanto pare le signore dello studio erano già stanche del comportamento di Akash che in ogni situazione si è sentito superiore anche allo stesso programma come se rovinasse la sua reputazione e la sua carriera di cui, al momento, tutti sono un po’ all’oscuro. Adesso non possiamo far altro che chiederci: come sarà l’accoglienza in Italia al suo rientro nello studio?