Pur non rilasciando dei numeri concreti, la Disney annuncia che il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier è il miglior debutto di sempre sulla piattaforma Disney+, superando anche il lancio di WandaVision e The Mandalorian.

Non solo: la premiere della serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan (qui la nostra recensione) è anche il titolo più visto in assoluto sul servizio di streaming in tutto il mondo, anche nei mercati Disney Plus Hotstar.

Sebbene non ci siano cifre ufficiali sul totale di abbonati per il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, la società di analisi dei dati Samba TV ha svelato che circa 1,7 milioni di famiglie hanno guardato la premiere, superando 1,6 milioni di famiglie che hanno visto il debutto di WandaVision.

Secondo la casa di Topolino, il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, la primiere di WandaVision e l’episodio 2×01 di The Mandalorian sono i tre episodi di apertura della stagione originali più visti fino ad oggi sulla piattaforma. All’inizio di questo mese, è stato annunciato che Disney+ aveva superato i 100 milioni di abbonati in poco più di un anno.

Visto il successo della nuova serie del Marvel Studios, non c’è da stupirsi se la major stia pensando già a una seconda stagione. Il capo dello studio, Kevin Feige, ha infatti dichiarato: “Se riusciamo a produrla, ci sono sicuramente delle idee”, tuttavia ha continuato a sottolineare che la serie è stata concepita come miniserie, esattamente come WandaVision, che continuerà la sua storia nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Allo stesso tempo, le serie e i film Marvel di Disney + si incroceranno tra di loro.

The Falcon and the Winter Soldier segue le vicende di Sam Wilson e Bucky Barnes, che si sono riuniti nei momenti finali di Avengers: Endgame. I due si alleano in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. Decidono così di fare squadra, o meglio, di lavorare insieme. La serie è composta da sei episodi, pubblicati settimanalmente dal 19 marzo.