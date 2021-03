Il finale di Sky Rojo, la nuova serie Netflix dei creatori de La Casa di Carta, è un enorme cliffhanger che apre la strada ad una seconda stagione. La serie spagnola di Vancouver Media, arrivata sulla piattaforma lo scorso 19 marzo, è nata già con un ordine iniziale di due stagioni nel novembre 2019.

Il finale di Sky Rojo è dunque volutamente aperto: fin dall’inizio gli showrunner della serie Álex Pina ed Esther Martínez Lobato hanno sviluppato il progetto in due stagioni, come parte dell’accordo di esclusiva che hanno firmato con Netflix per la creazione di nuovi contenuti dopo il successo de La Casa di Carta.

La storia delle tre prostitute in fuga dal loro sfruttatore sull’isola di Tenerife culmina nel finale di Sky Rojo con le protagoniste ancora in pericolo di vita: Gina e Wendy sono riuscite a far cadere Moises nella loro trappola, ma l’argentina è rimasta vittima di colpi d’arma da fuoco durante l’inseguimento, mentre Romeo e Coral sono impegnati in una lotta all’ultimo sangue che vede il proprietario del club ancora una volta sopravvivere alla morte (qui la nostra recensione della serie).

Il finale di Sky Rojo ha dunque lo scopo di fare da apripista alla seconda stagione: dopo i primi 8 episodi, ne arriveranno altrettanti su Netflix, sempre da 25 minuti. La durata inedita per una serie drammatica ha favorito la visione in binge-watch della serie, ma dopo pochi giorni non si può certo parlare di un’accoglienza sorprendente al di fuori dei confini spagnoli. Sky Rojo ha raggiunto il primo posto su Netflix in Spagna ed è entrata nella top10 di Netflix in Italia, ma nel nostro Paese resta molto indietro, ad esempio, rispetto alla dramedy Ginny & Georgia, che ha debuttato un mese fa ed è ancora al primo posto tra le serie più viste.

Ad ogni modo il finale di Sky Rojo è una conclusione solo parziale: quella definitiva arriverà con la seconda stagione, visto che Álex Pina ha dichiarato l’intenzione di voler completare la storia alla fine della seconda stagione, che resterà comunque aperta ad un’eventuale prosecuzione (qualora Netflix ne ordinasse una terza) per i personaggi che saranno sopravvissuti. C’è da dire che anche la precedente serie di Pina White Lines, sempre per Netflix, non ha ottenuto il rinnovo: in quel caso fu ordinata una sola stagione e la piattaforma non ritenne di proseguire oltre.