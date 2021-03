È nata Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Fedez e di Chiara Ferragni. La sorellina di Leone Lucia Ferragni ha visto la luce questa mattina, martedì 23 marzo 2021, ed è già una star. La prima foto della piccola è stata condivisa da papà Fedez sui social negli scorsi minuti e ha raggiunto migliaia di like e di commenti.

Quasi un milione di like in meno di 10 minuti e oltre 30 mila commenti, tanti sono i messaggi entusiasti dei fan dei Ferragnez. Fiocco rosa in casa: “23 Marzo 2021. La nostra Vittoria”, scrive Fedez mentre stringe tra le braccia la secondogenita avuta dal matrimonio felice con l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni. La stessa foto è stata pubblicata anche sulle pagine ufficiali di Chiara per oltre 50.000 commenti in una manciata di minuti.

Nella prima foto di Vittoria Lucia Ferragni si vedono le mani di papà Fedez e di mamma Chiara Ferragni di cui appare anche il viso, qualche ora dopo il parto. Vittoria è già una testimonial nel suo primo giorno di vita: indossa un cappellino bianco a marchio Chiara Ferragni e guarda fisso negli occhi i suoi genitori.

Solo qualche ora fa, nella giornata di ieri, Fedez aveva ironizzato sul suo stato d’ansia mostrandosi tra le storie intento a monitorare in continuazione le telecamere esterne di casa Ferragnez. Aveva scherzato e giocato con Leone, sistemato i palloncini gialli in casa, pronto all’arrivo della nascitura che ha visto la luce questa mattina, 23 marzo 2021.

Proprio l’attesa di Vittoria aveva impedito a Chiara Ferragni di partire per Sanremo quando suo marito Fedez era in gara con Francesca Michielin e il brano Chiamami Per Nome. Un secondo posto più che meritato per la coppia che ha potuto contare sul grande supporto di Chiara, ma solo da casa.