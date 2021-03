La presentazione dei OnePlus 9 è attesa per quest’oggi 23 marzo alle ore 15 italiane: basterà collegarsi intorno a quell’ora per non perdere la diretta streaming dell’evento, che seguiremo per voi dall’inizio alla fine, riportandovi tutte le novità associate in un post dedicato. Oggi sarà il turno anche del OnePlus Watch, il primo orologio intelligente del produttore cinese, che sappiamo già non monterà Wear OS (il sistema operativo per indossabili del colosso di Mountain View pare non aver convinto fino in fondo OnePlus).

I riflettori saranno chiaramente puntati sul OnePlus 9 Pro, che dei tre dispositivi previsti della serie sarà il più avanzato e completo. Lo smartphone dovrebbe equipaggiarsi con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, montare uno schermo con diagonale da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, quattro sensori per il comparto fotografico principale, di cui il grandangolare prodotto da Sony (risoluzione da 50MP). Il OnePlus 9 Pro sarà affiancato dal modello base, il OnePlus 9, e da una versione lite, ribattezzata OnePlus 9R (di cui vi abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo). Grande attenzione c’è soprattutto sul OnePlus Watch, visto soprattutto il tanto tempo impiegato dal produttore cinese per lanciarlo finalmente sul mercato (dopo anni di indossabili realizzati da parte di altri OEM, questo è il primo nel suo genere da parte del produttore cinese).

In ogni caso, potrete seguire la diretta streaming della presentazione dei OnePlus 9 e del OnePlus Watch dal box YouTube in basso, fermo restando che vi allegheremo subito dopo un articolo di approfondimento comprensivo di tutte le specifiche tecniche, le foto, la data di uscita ed il prezzo di vendita dei prodotti protagonisti di oggi 23 marzo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.