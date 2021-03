Nella serie Netflix L’Estate in cui Imparammo a Volare interpretano due amiche da trent’anni, alle prese con conflitti, solidarietà, esperienze di vita diverse ma sempre condivise grazie ad un legame apparentemente indissolubile. E anche nella vita Katherine Heigl e Sarah Chalke sono diventate amiche grazie alla serie.

Le due attrici potrebbero tornare presto nei panni di Tully e Kate per la seconda stagione de L’Estate in cui Imparammo a Volare, che non è stata ancora annunciata ufficialmente da Netflix, ma è auspicata tanto dalle protagoniste quando dagli sceneggiatori che hanno lasciato un finale aperto alla prima stagione.

L’attrice Sarah Chalke si è detta molto fiduciosa che una seconda stagione de L’Estate in cui Imparammo a Volare, perché “si vede così raramente questo incredibile legame tra due donne in televisione“, un “rapporto autentico e imperfetto” che le porta a superare molti ostacoli ma a ritrovarsi distanti al funerale del padre di Kate (per un motivo rimasto ignoto). Durante un episodio del podcast Just for Variety , la Chalke ha confermato che ci sono state diverse conversazioni con la showrunner della serie Maggie Friedman su quel finale enigmatico e su quale sia la ragione dell’ennesimo conflitto tra le due protagoniste.

Ma la Chalke ha anche raccontato com’è nata sul set de L’Estate in cui Imparammo a Volare l’amicizia con Katherine Heigl: le due attrici si sono sentite al telefono quando quest’ultima era già in procinto di stabilirsi a Vancouver per girare la serie, di cui è anche produttrice esecutiva, poi è arrivata la proposta per la Chalke di entrare nel cast come co-protagonista.

Katie e io abbiamo un’amica in comune, Dulé Hill. Mi ha chiamato e mi ha detto: “La mia buona amica, Katherine Heigl, verrà a Vancouver, la tua città natale, per girare una nuova serie Netflix, ‘Firefly Lane’. Posso darle il tuo numero e magari potresti parlare con lei di scuole, bambini e quartieri in cui vivere e cose del genere?”. Abbiamo chiacchierato al telefono, ci siamo trovate totalmente d’accordo e poi circa un mese dopo, ho ricevuto questo script nella mia mail. Non riuscivo a smettere di leggerlo. Ho pensato: “Oh, è così bello”. Il personaggio è così divertente, adoro la storia e adoro il fatto che fosse uno spettacolo su due donne e ho subito voluto solo farne parte. Ho pensato: “Sì, per favore. Proviamo subito le parrucche.

Le due protagoniste de L’Estate in cui Imparammo a Volare si sono viste di persona solo al primo incontro col cast, ma da allora hanno trascorso molto tempo insieme, anche con le rispettive famiglie.

Ci siamo incontrate per la prima volta di persona alla cena del cast. I nostri primi due giorni di lavoro insieme sono stati buffi e divertenti, giorni in cui giocavamo con i costumi e poi tutto è cresciuto da lì. Giravamo per lunghe giornate, andavamo a fare un’escursione con i cani nei fine settimana, poi lei invitava tutti a casa per le serate di vino e formaggio. Poi ho invitato tutti a casa mia per una festa e suo marito (musicista) Josh Kelley ha portato la sua chitarra ed è finita con tutti che ballavano nel mio cortile al ritmo della musica di Josh per tutta la notte.

L’Estate in cui Imparammo a Volare ha debuttato su Netflix a febbraio entrando nella top10 italiana (qui la nostra recensione): eventuali notizie sul suo rinnovo dovrebbero arrivare a breve, essendo passato un mese e mezzo dal lancio.