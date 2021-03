L’app Clubhouse per Android è in fase di sviluppo, come suggerito da Paul Davison, cofondatore del social network basato sullo scambio di messaggi vocali. Nel corso di una lunga intervista, il dirigente ha riferito che l’app Clubhouse per Android non arriverà prima della prossima estate, serviranno almeno un altro paio di mesi di lavoro per vederla finalmente debuttare in versione finale. Il team di sviluppo, come precisa Davison, sta impiegando tutte le proprie risorse sul client della piattaforma per il robottino verde, ma ci vorrà comunque un altro po’ di tempo per la disponibilità effettiva.

Questo per quanto riguarda la versione ufficiale dell’app Clubhouse per Android, visto che esiste anche una release non ufficiale open source, che a quanto pare funziona anche discretamente bene. Potrete scaricare l’app Clubhouse per Android (apk in versione open source) dal portale GitHub (il programma è stato realizzato dallo sviluppatore indipendente ‘grishka’). Vi starete chiedendo se è sicuro scaricare una versione non ufficiale da sorgenti terze: in linea generale la risposta è no, anche se il fatto che l’apk nasca da un progetto open source un po’ di sicurezza in più ce la infonde (naturalmente non abbastanza per scaricarla a colpo sicuro, sarebbe sempre preferibile scaricare applicazioni solo da fonti ufficiali).

Insomma, ci piaceva informarvi anche di questa possibilità per onor di cronaca, ma vi consigliamo di attendere la versione ufficiale dell’app Clubhouse per Android, che, come detto in apertura, arriverà tra circa un paio di mesi sul Google Play Store, perfettamente funzionante in ogni sua parte, dalla registrazione (che ricordiamo essere basata ancora sul sistema ad invito) all’effettiva esecuzione del social network. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.