Dimenticate la saga de I Medici perché da Rai1 oggi ci sarà spazio solo per cast e personaggi di Leonardo, la nuova serie internazionale che porterà sullo schermo la storia del genio italiano “strizzando l’occhio alla televisione”, per citare Matilda de Angelis, una delle protagoniste. La nuova serie prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, sarà distribuita in oltre 100 Paesi ed è per questo che si parla già di una seconda stagione (e non solo).

In cast e personaggi di Leonardo troviamo alcuni volti noti della serialità ovvero Aidan Turner (Poldark, Lo Hobbit), Matilda De Angelis (The Undoing, Tutto può succedere), Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) nel ruolo di Stefano Giraldi e con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio. In un totale di otto episodi divisi in quattro serate, cast e personaggi di Leonardo racconteranno la storia di un genio la cui personalità complessa ed enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente. Sarà il suo carattere ancora ignoto a muovere la serie che, lo ricordiamo, non sarà un biopic e non racconterà vita e opere del genio italiano mettendole in fila una dopo l’altra.

#Leonardo è la storia di un genio la cui personalità complessa ed enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente.

Scopri il backstage di #Leonardolaserie in esclusiva su #RaiPlay: https://t.co/pmffLxKVP3 pic.twitter.com/fxFUM8bTI1 — RaiPlay (@RaiPlay) March 22, 2021

Leonardo era il figlio illegittimo di un notaio, Piero Da Vinci. Non riconosciuto dal padre e abbandonato dalla madre, fu affidato ai nonni paterni che lo crebbero in condizioni durissime e per lui l’unica via di fuga fu osservare la natura. Usava l’arte per realizzare opere che glorificassero Dio e la scienza per

creare armi, mappe e opere d’ingegneria, realizzò capolavori come l’Ultima cena, e la sua condanna fu quella di cercare sempre la perfezione in ogni cosa.

Cast e personaggi di Leonardo prenderanno vita proprio dalle pieghe del suo modo di essere iniziando da un protagonista poco più che ventenne alle prese con il lavoro di apprendista nella bottega di Andrea Del Verrocchio a Firenze, dove incontra Caterina Da Cremona che posa come modella. Ogni episodio sarà incentrato su una delle sue opere, alcune note, altre meno, svelando la vicenda che vi si nasconde dietro.

#Leonardo, l’artista più grande che il mondo abbia mai conosciuto, scopre che esiste qualcosa di più importante dell’arte e che c’è un prezzo amaro da pagare per la genialità. #Leonardolaserie da martedì #23marzo su #Rai1 e @RaiPlay pic.twitter.com/7NfiIwa1wG — Rai1 (@RaiUno) March 22, 2021

Nei primi due episodi di Leonardo in onda oggi, 23 marzo, il pubblico si ritroverà nella Milano del 1506 quando Leonardo da Vinci viene arrestato con l’accusa di avere avvelenato Caterina da Cremona. Dopo aver dichiarato la sua innocenza a Stefano Giraldi, un giovane e talentuoso ufficiale del Podestà, Leonardo ricorda i suoi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio dove incontra per la prima volta la modella finché il maestro non gli chiede di assisterlo nella messa in opera dell’importante commissione Il Battesimo di Cristo.

#Leonardo racconta il mistero dell’uomo nascosto dietro al genio.

Da martedì #23marzo su #Rai1 e @RaiPlay con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore e la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini.#Leonardolaserie pic.twitter.com/usyVYkV5Mm — Rai1 (@RaiUno) March 21, 2021

Stefano promette di ottenere giustizia mentre il racconto del successo di Leonardo continua con una decisione rischiosa chepotrebbe distruggere tutto quello per cui ha lavorato. Dopo aver trovato un alleato inatteso, Leonardo riceve sostegno attraverso nuove commissioni (il Ritratto di Ginevra de’ Benci e l’Adorazione dei Magi), ma paga il prezzo delle sue azioni. Quando una situazione imprevista mette ancora più in crisi la sua autostima, Leonardo punta lo sguardo verso il ducato di Milano e lascia Firenze.