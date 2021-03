Sta per arrivare il blocco servizi VAS a sovrapprezzo Vodafone, come comunicato attraverso una campagna informativa via SMS dell’operatore mobile in azione proprio in queste ore. Mentre WindTre sta accumulando ritardo nell’operazione dovuta per legge, ecco che il vettore rosso comunica ai clienti la volontà di ottemperare ad una recente delibera.

In effetti proprio la delibera 10/21/CONS dell’AGCOM dello scorso febbraio 2021 ha messo in chiaro che tutti gli operatori dovranno garantire ai rispettivi clienti il blocco servizi VAS. Con essi si intendono quei contenuti a pagamento che vengono inviati agli utenti per informarli su diversi argomenti: attualità ma anche meteo, gossip e addirittura oroscopo. Fin troppo spesso accade che questa tipologia di messaggi in arrivo non siano stati spontaneamente autorizzati e magari proposti con modalità del tutto truffaldine. Proprio per questo motivo l’Autorità è intervenuta finalmente con una sua delibera a tutela dei cittadini e che obbliga i vettori ad un determinato passo.

Il blocco servizi VAS a sovrapprezzo Vodafone avverrà dopo il 25 aprile. I clienti finali non dovranno fare nulla: sarà l’operatore ad intervenire a monte e terminare del tutto l’invio di questo tipo di contenuti a chiunque ne usufruisca già da tempo. In questo modo darà per scontato che almeno nella maggior parte dei casi il servizio non sia per nulla desiderato. Proprio nell’ipotesi in cui, al contrario, i messaggi ricevuti siano di gradimento del destinatario, sempre Vodafone da comunque la possibilità di continuare ad usufruire delle informazioni. Per procedere in questa direzione bisognerà inviare un SMS al numero 3424042000 per autorizzarne ancora la ricezione.

Come già specificato, sarà il consumatore finale a fare la sua scelta. A fronte di un blocco servizi VAS automatico adoperato da Vodafone, ci sarà sempre la possibilità di garantirsi la ricezione dei messaggi, magari interessanti per più di qualcuno.