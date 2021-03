Il concerto di Patti Smith a Milano è stato annullato. La Sacerdotessa del Rock era attesa per il 30 luglio 2021 presso il Castello Sforzesco della città meneghina per l’evento Estate Sforzesca ma il perseverare della pandemia ha portato alla cancellazione della data italiana.

Annullato il concerto di Patti Smith a Milano

Una scelta obbligata e sofferte, dal momento la data italiana di Patti Smith aveva già subito uno slittamento. Le previsioni sulla pandemia del Covid-19 avevano fatto sperare in una riapertura dei concerti per il 2021, ma per il momento la campagna vaccinale e le nuove restrizioni non possono garantire un’uscita dell’Italia dall’incubo del virus SARS-CoV-2.

Per questo il concerto di Patti Smith a Milano programmato per il 30 luglio 2021 è stato annullato insieme ad altri eventi che avrebbero accompagnato l’estate del Belpaese.

Il rimborso dei biglietti

Gli organizzatori dell’evento fanno sapere che per ottenere il rimborso dei biglietti del concerto di Patti Smith a Milano è sufficiente visitare la pagina dedicata su TicketOne e cliccare su “eventi annullati luglio 2020”. La richiesta può essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2021. Il biglietto acquistato verrà rimborsato al netto del prezzo di prevendita.

Si parla di rimborso in quanto il concerto di Patti Smith a Milano risulta annullato e non rimandato. Per il momento la Sacerdotessa del Rock non ha rilasciato dichiarazioni.

La pandemia del Covid-19 continua a sortire il suo tragico effetto sul mondo dello spettacolo, coinvolgendo artisti e operatori, con l’annullamento degli eventi necessario per scongiurare i contatti ravvicinati, gli assembramenti e gli spostamenti tra comuni, Paesi e regioni.

La speranza si è riversata nelle campagne di vaccinazione e di prevenzione, dal momento che sul territorio nazionale si stanno somministrando i primi vaccini con le varie calendarizzazioni. Fare previsioni sulla riapertura dei concerti è prematura, e l’annullamento del concerto di Patti Smith a Milano ci fa capire che bisognerà ancora attendere.