Meglio un film di Sherlock anziché una quinta stagione? Martin Freeman è d’accordo con Benedict Cumberbatch. Poco tempo fa, l’attore di Doctor Strange aveva dichiarato di essere molto più propenso a realizzare un lungometraggio per continuare le avventure del detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle.

Non è un mistero che le due star siano molto impegnate sia sul fronte televisivo che su quello cinematografico. Cumberbatch è infatti occupato sul set del sequel di Doctor Strange e prossimamente sarà il protagonista del remake del film di Hitchcock, Il club dei 39. Anche per Freeman la questione Sherlock è complicata. Tuttavia, non esclude la possibilità di realizzare un film, anche per non lasciare i fan ancora orfani di Holmes e del dottor Watson.

“Abbiamo lasciato tutti in sospeso. Non c’è un punto, è solo una grande ellissi o una grande pausa“, ha dichiarato Martin Freeman in un’intervista con Collider. “Forse è perché non vogliamo dire ‘Oh, è un punto fermo’. Non ne sono sicuro. Ad essere onesto, credo fermamente nel non andare oltre la data di scadenza, in qualsiasi cosa. Non bisogna esagerare. Quindi, suppongo che dovremmo vedere se abbiamo superato questa cosa, quando sarà il momento di tornare sul set, e se i fan non si sono dimenticati di noi, passando a qualcos’altro.”

Un film di Sherlock è una possibilità, e anche Freeman, come il collega Cumberbatch, ha amato lavorare nella serie tv: “Mi è piaciuto molto farla. Sono molto orgoglioso dello show. È una delle migliori cose scritte e dirette che abbia mai fatto. Però, è passato un po’ di tempo. Sono ben quattro anni da quando è uscita l’ultima stagione. Forse la cosa più probabile è fare una cosa una tantum“.

La realizzazione di Sherlock porta via molto tempo al cast, ed è comprensibile la loro richiesta: ogni stagione è infatti composta da tre episodi lunghi 90 minuti (praticamente sono tre film).