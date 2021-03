Torna in tv Lie To Me, la serie crime di Fox con Tim Roth che ha debuttato nel 2009: da lunedì 22 marzo, La7 la trasmette in replica dalla prima stagione, con un episodio al giorno nella fascia preserale, dalle 19.00.

Lie To Me è stata ingiustamente sottovalutata durante la sua messa in onda per tre stagioni dal 2009 al 2011, quando venne cancellata dalla rete.

In Lie To Me il candidato all’Oscar per Rob Roy Tim Roth interpreta il dottor Cal Lightman, un brillante ma tormentato scienziato che studia il linguaggio del corpo e la mimica facciale. Grazie ai suoi studi di psicologia cinesica ha affinato una capacità quasi infallibile di distinguere le menzogne dalla verità. Un’abilità che mette al servizio delle autorità e della giustizia, collaborando con l’FBI. Fondatore del Lightman Group, lo dirige con l’aiuto dalla sua socia Gillian Foster (interpretata da Kelli Williams) e dai suoi collaboratori, Loker (Brendan Hines) e Torres (Monica Raymund). Il suo passato tragico torna spesso a tormentarlo: orfano di entrambi i genitori, ha perso la madre in seguito al suo suicidio dopo un ricovero psichiatrico mentre suo padre è morto dopo una vita da alcolista e marito violento. Divorziato, Lightman ha una figlia sedicenne, Emily (Hayley McFarland), con cui fatica a mantenere un rapporto sereno.

Realizzata dai produttori dell’acclamata serie 24, Lie To Me è basata sugli studi dello psicologo Paul Ekman, psicologo studioso del comportamento umano ed esperto del linguaggio non verbale e delle espressioni del viso, che ha partecipato alla serie come consulente scientifico a supporto degli sceneggiatori: dalle sue teorie prende le mosse un procedural abbastanza tradizionale nella forma ma anche cupo nei toni e coraggioso nei temi, visto che affronta questioni spinose come i disturbi della personalità.

Lie To Me è stata trasmessa negli Stati Uniti e in Italia in prima visione da Fox, per poi arrivare sulla tv generalista in chiaro su Rete 4 e TopCrime. Ora riparte dalla prima stagione su La7, al via il 22 marzo nel palinsesto quotidiano dal lunedì al venerdì alle 19:00.