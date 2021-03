Continua la programmazione in prima tv assoluta per l’Italia della serie svedese The Investigation, basata su un caso di cronaca nera che ha scioccato la Svezia nell’estate del 2017.

Soprannominato dai media Il giallo del sottomarino, il caso al centro della serie The Investigation è quello della giornalista Kim Wall, dispersa in mare in circostanze misteriose dopo la sparizione del sottomarino su cui viaggiava insieme all’inventore del mezzo stesso.

In una miniserie in 6 episodi, The Investigation ripercorre il caso dal punto di vista di chi all’epoca condusse le indagini, ricostruendo le difficoltà incontrate dagli inquirenti nel chiarire la dinamica di una sparizione inspiegabile (o di un terribile crimine?).

The Investigation ha debuttato su Sky Atlantic e NowTv il 15 marzo e terminerà il 29 marzo con gli ultimi due episodi. Ecco le trame degli episodi 3 e 4 di The Investigation in onda su Sky Atlantic lunedì 22 marzo, in prima serata.

Mentre la squadra forense lavora, Jens Møller e il suo team di investigatori aspettano risposte. Avranno trovato prove definitive che il giornalista svedese sia morto e, in caso affermativo, che è stato commesso un crimine?

Jens Møller ottiene assistenza nelle ricerche. Vengono portati cani svedesi che possono localizzare corpi a più di 20 metri sotto il livello del mare, ma ciò nonostante i subacquei non trovano nulla.

Lunedì 29 marzo andranno in onda gli ultimi due episodi di The Investigation, il finale di stagione che chiude la serie: questo giallo svedese è infatti di una miniserie composta da una sola stagione. Ecco le trame degli episodi conclusivi.

Il caso si sta lentamente risolvendo, ma Jens Møller e il suo team non hanno ancora prove definitive. Il procuratore capo Jakob Buch-Jepsen sottolinea che devono determinare il motivo e la causa della morte per poter incriminare l’imputato.