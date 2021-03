Arrivano le prime informazioni ufficiali sull’addio al 3G TIM oggi 22 marzo, considerando il fatto che nel 2022 potremo assistere ad una vera e propria svolta sotto questo punto di vista. Come abbiamo osservato con Vodafone negli ultimi mesi, infatti, l’intenzione della compagnia telefonica è quella di mettere da parte una volta per tutte questo standard, in modo da fornire un servizio migliore a tutti in termini di ricezione, a prescindere dalla zona in cui ci troviamo qui in Italia.

Addio al 3G TIM e possibili problemi nel 2022

In un contesto del genere, infatti, bisogna analizzare più da vicino la strategia sul 3G TIM. Il piano del noto operatore per il triennio 2021-2023 prevede tra le altre cose anche l’addio definitivo della rete 3G, con un appuntamento che a quanto pare è in programma entro il 2022. L’obiettivo è chiaro e si concentra per forza di cose anche sul potenziamento delle tecnologie 4G, 5G, FWA e FTTx. Solo in questo modo, infatti, ci potremo mettere alle spalle un problema ormai decennale come il digital divide.

Al di là dei cambiamenti in programma per i clienti dell’operatore, bisogna concentrarsi soprattutto su cosa comporterà lo stop definitivo al 3G TIM con gli operatori virtuali. Vedere per credere il caso di Kena Mobile, se pensiamo al fatto che nel giro di un anno dovrebbe risultare disponibile la tecnologia VoLTE anche per le chiamate. Una svolta non di poco conto per chi, dal giorno del suo arrivo sul mercato, ha toccato con mano alcune limitazioni oggettive sotto questo punto di vista.

Che idea vi siete fatti sull’argomento? Credete siano inevitabili i problemi con l’operatore, nel momento in cui si sarà l’addio al 3G TIM? Diteci pure cosa ne pensate, con un commento a fine articolo in vista del 2022.