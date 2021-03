Siamo Donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo è un tormentone da cui è impossibile liberarsi. Dopo la reunion a sorpresa di ottobre per Name That Tune le due artiste e colleghe hanno fatto il bis, e questa volta presentano una nuova versione con tanto di videoclip ufficiale del loro cavallo di battaglia.

Sky Rojo su Netflix

L’occasione arriva da Netflix. Per il lancio in Italia della serie Sky Rojo Siamo Donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo è stata incisa nuovamente attingendo dal sound contemporaneo, ma senza tralasciare l’energia della versione originale. La scelta non è casuale.

Sky Rojo, infatti, racconta in 8 episodi da 30 minuti le peripezie di tre ragazze che fuggono dal loro aguzzino, un trafficante di prostitute, determinate ad affrontare tantissimi pericoli pur di riconquistare la loro libertà. Alle loro calcagna ci sono due scagnozzi che faranno di tutto per impedire la loro fuga.

Nel video ufficiale di Siamo Donne di Sabrina Salerno vediamo alternarsi le immagini delle due artiste nell’atto di cantare il brano ad alcune clip della serie TV sbarcata su Netflix il 19 marzo.

Siamo Donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo

Siamo Donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo, scritto da Giovanna Coletti (nome di battesimo di Jo Squillo), si classificò al 13° posto al Festival di Sanremo 1991 e subito dopo la kermesse registrò un ottimo successo nelle vendite diventando un vero e proprio tormentante per tutto l’anno.

Oggi è uno dei brani pop italiani più famosi di sempre e nell’ultima edizione del Festival di Sanremo i conduttori Amadeus e Fiorello ne hanno cantato una versione tutta al maschile. Siamo Donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo è forte del ritornello trascinante e del ritmo perfetto per l’estate e per la spensieratezza, un inno alla femminilità che non passa mai di moda, nemmeno 30 anni dopo.