Parte la prima settimana di questa primavera 2021 e le offerte Amazon si fanno davvero interessanti per chi punta all’acquisto di un iPhone 12 in questo momento dell’anno. In effetti gli ultimissimi melafonini Apple lanciati lo scorso autunno subiscono un nuovo taglio di prezzo e per questo sono più accessibili. Questa generazione di ammiraglie di Cupertino, a differenza delle precedenti, è spesso protagonista di ribassi importanti: la causa è di certo da rintracciare nella contrazione della domanda di nuovi smartphone in questo periodo storico: buon per chi non vuole rinunciare ad un dispositivo di ultima generazione.

La prima delle offerte Amazon di questo lunedì 22 marzo riguarda l’iPhone 12 standard nella sua versione da 64 GB. Il suo costo di listino sarebbe uguale a 939 euro, eppure in queste ore il device è acquistabile a 849 euro, con ben 90 euro di sconto (un’anomalia per i prodotti Apple). La buona notizia è anche quella che il device in promozione è disponibile in più colorazioni, dunque in quelle classiche come la bianca e la nera ma anche nelle nuance più innovative come quelle verdi, azzurre e rosse. La disponibilità dei melafonini è immediata e il pacco dovrebbe giungere non più tardi del prossimo mercoledì 24 marzo.

Non manca all’appello un’altra occasione per un iPhone 12 tra le offerte Amazon, questa volta nella sua versione da 128 GB. Anche in questo secondo caso il melafonino viene proposto con lo sconto da 90 euro. Dunque il prezzo di listino di 989 euro scende a 899 euro. A questa specifica condizione è possibile approfittare del melafonino sia in bianco che in nero e ancora in rosso e in azzurro. Solo per la nuance verde, la spesa da affrontare sarebbe superiore di 10 euro.La spedizione del prodotto non sarà proprio immediata, ma la consegna arriverà tra giovedì 25 marzo o al massimo lunedì 29 febbraio, naturalmente senza costi di consegna.