Nell’ultima puntata di Màkari andrà in scena un altro caso che distoglierà Saverio Lamanna dalla sua priorità ovvero capire quale sarà il destino di Suleima e del loro rapporto. Proprio nella penultima puntata della fiction in onda il 29 marzo, la quarta di questa prima stagione, dal titolo “È solo un gioco”, scopriamo che proprio Suleima ha ottenuto il lavoro a Milano e quindi deve prepararsi ad andare via dalla Sicilia. Questa non sarà l’unica notizia che dovrà dare allo scrittore che, però, per racimolare ancora qualche soldo dovrà accettare un nuovo lavoro che lo terrà impegnato lontano da lei.

Per lei e Saverio si avvicina il momento dei saluti e i due devono decidere del loro futuro ma a complicare queste giornate c’è anche un nuovo lavoro che lo scrittore, a causa della cronica penuria di soldi, non può rifiutare. Toccherà a lui, con l’inseparabile Piccionello, mettersi in viaggio e calarsi nei panni di press agent per la ricca Flaminia De Simone e, in particolare, per il film di sua sorella Gea, regista e produttrice.

Il film partecipa a un importante festival siciliano ma proprio mentre Piccionello immediatamente sembra a suo agio nello spumeggiante mondo festivaliero, Saverio scopre che in realtà, il lavoro di ufficio stampa è poco più di una copertura e che il suo vero compito sarà quello di proteggere Gea dal violento fidanzato, Alo Pereira, che l’ha già picchiata molte volte e sembra sempre più fuori controllo. Il suo lavoro va a rotoli quando al mattino la giovane che avrebbe dovuto proteggere viene trovata morta. Questo significa che non seguirà Suleima come aveva pensato di fare soprattutto fino a quando non avrà scoperto quello che è successo davvero e non avrà trovato il colpevole, si tratta davvero del suo fidanzato violento?

Prima dell’ultima puntata di Màkari, i fan avranno il loro bel da fare questa sera con l’appuntamento del lunedì, ecco il promo della puntata di questa sera: