Lutto nel mondo del cinema e della tv italiana: è morto Giuseppe Gavazzi. Attore napoletano, è deceduto domenica 21 marzo 2021, come comunica il regista Alessandro D’Alatri con il quale aveva lavorato nella fiction di Rai1 Il Commissario Ricciardi, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Originario di Portici, come scrive FanPage.it, l’attore viveva da anni a a Sant’Anastasia, vicino Napoli.

Gavazzi ha interpretato il ruolo del sagrestano dell’orfanotrofio nella quarta puntata dal titolo Il giorno dei morti. Sul social Instagram, D’Alatri ha voluto dedicargli semplici parole di cordoglio: “Notizia triste, è venuto a mancare. Splendido artista”.

Giuseppe Gavazzi era conosciuto soprattutto in ambito teatrale. Riguardo ai personaggi che interpretava, aveva dichiarato: “Più che recitare, cioè di fingere, il mio intento è essere (quei personaggi, ndr)”. Sul piccolo schermo ha inoltre preso parte alla serie L’Amica Geniale, sempre su Rai1. Al cinema, l’attore aveva invece recitato nel film La Tenerezza nel 2007, per la regia di Gianni Amelio.

Ne Il Commissario Ricciardi, il personaggio del sagrestano era piuttosto ambiguo e sembrava nascondere qualcosa. Nel corso delle indagini, si scopre che ha alle spalle un passato oscuro e per nulla semplice: era il figlio di una madre che non aveva potuto tenerlo. A causa di questo, l’uomo era diventato un uomo che faceva di tutto per di vivere; povero e in miseria, aveva accettato regalie in cambio di favori.

Il Commissario Ricciardi tornerà per una seconda stagione, come annunciato dalla direttrice di Rai1, Maria Pia Ammirati. Il primo ciclo di episodi è stato visto da una media di 5 milioni di spettatori con uno share del 23,7%, motivo che ha convinto la rete ammiraglia a confermare il rinnovo. Del resto, la saga letteraria di De Giovanni si compone di 12 romanzi, quindi una seconda stagione era inevitabile. Non si sa ancora nulla sull’inizio della produzione, in quanto il protagonista Lino Guanciale è attualmente impegnato in altri progetti.