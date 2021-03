Considero Max Gazzè un artista geniale quanto non classificabile. Fantastiche le sue performance a Sanremo, dove ha interpretato Leonardo Da Vinci, Salvator Dal, Clark Kent/Superman e la serata delle cover una vera opera musicale con l’amico Daniele Silvestri e al Magical Mistery Band.

Lunedì sera, nella diretta del mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso Solo Flight, mi sono collegato con lui e in seguito anche con Daniele Silvestri. Gli ho fatto canticchiare buona parte della complicatissima “Il farmacista”, ha raccontato un po’ dell’album “La matematica dei rami” che uscirà a breve. Daniele ha parlato della ritrovata voglia di fare musica insieme. Poi ho mostrato loro alcuni video che ho registrato quando li portai a Cuba nel 1997.

Goditi questa divertentissima intervista che ho mantenuto nella sua forma integrale.

Ecco il comunicato stampa:

Il 9 aprile esce “La matematica dei rami”, frutto di un lungo e appassionante lavoro insieme alla Magical Mystery Band”, il nuovo progetto di Max Gazzé per Virgin Records/Universal Music

Terminato Sanremo, l’artista racconta e mostra in un post le atmosfere degli ultimi mesi in studio insieme a Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele “il Mafio” Tortora, i componenti della Magical Mystery Band che ha prodotto il suo nuovo disco e che lo ha accompagnato sul palco dell’Ariston nella serata delle canzoni d’autore sulle note di “Del Mondo”, brano inserito anche nell’album.

“Queste immagini, registrate mentre provavamo il brano dei CSI che avremmo poi inserito nell’album ed eseguito a Sanremo – scrive Max nel suo post – raccontano almeno in parte i nostri ultimi, intensissimi mesi: live set e live recording “alla vecchia” (roba da anni 70), ore piccole di pura passione, risate, idee e armonie a confronto. In un momento in cui il mondo è costretto alla distanza, noi abbiamo avuto la fortuna di riunirci. L’incredibile intensità di questo ritrovarci improvvisamente vicini, strumenti in mano, dopo tutti questi mesi, credo si senta in ogni nota di queste canzoni. Era iniziato tutto nel mio studio casalingo, raccogliendo materiale di provenienze diverse e spesso inattese. Poi le strade che a volte si incrociano, in questo caso la mia e quella della MMB, e l’illuminazione: facciamolo insieme! Una settimana dopo mi sono “trasferito” al Terminal2Studio, nostra comune casa, condividendo tutto con i miei nuovi compagni di avventura. È nata così la nostra “matematica dei rami”.

Rubando la tesi di Leonardo Da Vinci: come l’albero sembra seguire un andamento caotico nella crescita dei suoi rami per resistere al vento, così anche noi nell’apparente casualità delle nostre interazioni, dei nostri diversi suoni, delle diverse intenzioni, abbiamo trovato una forza tenace e antica, un’elastica ed armonica resistenza di cui andiamo fieri”.

Ecco la tracklist.

1. Considerando

2. Il vero amore

3. Un’altra adolescenza

4. Del mondo

5. Le casalinghe di Shangai 6. Il farmacista

7. L’animale guida

8. Attraverso

9. Autoanalisi

10. Figlia

