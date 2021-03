Lauren Graham sta per debuttare nella serie di Disney+ Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco (titolo originale The Mighty Ducks: Game Changers), in arrivo sulla piattaforma streaming venerdì 26 marzo, ma non è il solo progetto in cui è impegnata in questo momento.

Attrice e produttrice esecutiva della serie, Lauren Graham recita al fianco di Emilio Estevez, che torna nel ruolo iconico del leggendario allenatore Gordon Bombay dei tre film della saga omonima. Per questo ruolo ha lasciato un’altra serie, Lo Straordinario Mondo di Zoey, uscendo di scena all’inizio della seconda stagione. Nel frattempo si è vociferato anche di una sua possibile apparizione ne La Fantastica Signora Maisel, serie Amazon creata e scritta da Amy Sherman-Palladino con suo marito Daniel, ma per questa reunion del team di Gilmore Girls non ci sono conferme.

Parlando a TvLine dei suoi attuali impegni, Laure Graham ha dichiarato di non aver ricevuto ancora nessuna proposta da parte della Palladino per entrare a far parte della sua pluripremiata serie in costume, ma di essere in costante contatto con lei e di auspicare una reunion su un nuovo progetto. Visto che si sta cimentando molto nella scrittura dopo l’esordio col suo primo libro Parlare a Raffica nel 2016, la Graham pensa all’idea di scrivere qualcosa insieme.

Penso che troveremo qualcosa su cui lavorare insieme. Sto scrivendo molto. Sento che più faccio esperienza con la scrittura e più questa potrebbe essere qualcosa da fare insieme, anche se mi dà i brividi a pensare di scrivere qualcosa con o per Amy. Ma è stata un mentore fortuito – e ora intenzionale – nella mia scrittura, e penso semplicemente che abbiamo gusti e vibrazioni simili.

E in effetti Lauren Graham è piuttosto prolifica sul fronte della scrittura, nonostante gli impegni sul set. L’attrice sta scrivendo un secondo libro dal titolo Have I Told You This Already?, il seguito del suo saggio d’esordio Talking as Fast as I Can. La nuova fatica letteraria avrà il sottotitolo Stories I Don’t Want to Forget to Remember e sarà dedicata alla sua vita pre e post-Gilmore Girls.

Inoltre Lauren Graham sta scrivendo anche una sorta di mini-biografia, Boobs of the 90s, un libro dedicato all’anno in cui si è trasferita a Los Angeles da New York per iniziare la sua carriera di attrice.

Avendo raccontato i grandi eventi relativi a Gilmore Girls nel primo libro, ora sto pensando in modo leggermente più profondo a come ho iniziato e a com’è lavorare a questa età e in questo momento.

Nessun accenno da parte di Lauren Graham, però, ad un eventuale nuovo revival di Gilmore Girls, nonostante l’interesse manifesto di Netflix per una prosecuzione della serie dopo i 4 episodi speciali del 2016.