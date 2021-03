Sarà disponibile in radio da venerdì 26 marzo I’ll See You In My Dreams di Bruce Springsteen, il nuovo singolo estratto dall’album Letter To You, realizzato con la The Street Band

La rotazione radiofonica del brano è anticipata dalla pubblicazione del video ufficiale diretto da Thom Zimny, dedicato alla memoria di Michael Gudinski, promoter australiano dell’artista nonché amico di vecchia data che Springsteen ha voluto ricordare attraverso la sua musica.

Con lui ha condiviso tour – e non solo – in 50 anni di carriera. Ha condiviso emozioni ed esperienze in tutto il mondo e oggi condivide con i fan il suo personale ricordo di quello che definisce “un uomo di musica”, che ricorderà – insieme agli artisti di tutto il mondo – ogni volta che metterà piede in Australia per esibirsi nuovamente in quelle location e su quei palchi, calcati da sempre con il suo supporto.

“Il mio amico Michael Gudinski è stato prima di tutto, e lo sarà per sempre, un uomo di musica. Ho girato il mondo in tour negli ultimi 50 anni e non ho mai incontrato un promoter migliore. Michael parlava sempre con una voce profonda, quasi come un brontolio, e le parole gli uscivano così velocemente che la metà delle volte mi serviva un interprete. Ma lo sentivo forte e chiaro quando diceva, “Bruce, ti copro io”. E l’ha sempre fatto. Era rumoroso, sempre in movimento, intenzionalmente (e non) divertentissimo, e profondamente appassionato. Sarà ricordato dagli artisti da tutto il mondo, incluso me stesso, ogni volta che metteranno piede in Australia“, dichiara Bruce Springsteen che invia le più sentite condoglianze a sua moglie Sue e alla sua famiglia “di cui andava molto orgoglioso”.

I’ll See You In My Dreams di Bruce Springsteen entrerà ufficialmente in rotazione radiofonica in Italia venerdì 26 marzo, nuovo brano estratto dal ventesimo album in studio dell’artista. Letter To You è già stato certificato oro in Italia da FIMI/GfK, un disco rock caratterizzato dall’inconfondibile sound de The E Street Band, e registrato nella casa di Bruce Springsteen in New Jersey.

Insieme a Springsteen, hanno lavorato a questo progetto Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano e Jake Clemons. L’album è stato prodotto da Ron Aniello insieme allo stesso Bruce Springsteen, Bob Clearmountain ha realizzato il mixaggio, mentre Bob Ludwig si è occupato del mastering.

I’ll See You In My Dreams di Bruce Springsteen