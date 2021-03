Se siete alla ricerca di uno smartwatch dal perfetto mix di eleganza, funzionalità e sportività non potete farvi scappare la super offerta su Amazon, esclusivamente nella giornata odierna di lunedì 22 marzo, relativa al Huawei Watch GT 2. Il wearable in questione è il modello con cassa da 46 mm in colorazione acciaio inossidabile Black, offerto all’incredibile prezzo di soli 119,99 euro (anziché di 229,00 euro). L’indossabile è venduto e spedito da Amazon e la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Prima di procedere all’acquisto, vediamo insieme le caratteristiche di uno degli orologi intelligenti più venduti negli ultimi mesi.

Il Huawei Watch GT 2 sfoggia una cassa da 46 mm di color Matte Black, un display in vetro 3D touchscreen AMOLED da 1,39 pollici (454 x 454 pixel) in grado di supportare gesti di tocco e scorrimento. Dotato di diversi sensori situati sulla parte posteriore dell’indossabile, tra cui accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore ottico battito cardiaco, sensore luce ambientale, sensore pressione aria e sensore capacitivo, l’indossabile è spinto da un processore Kirin A1 sviluppato direttamente da Huawei, e vanta un doppio sistema di geolocalizzazione (GPS, GLONASS). Il Huawei Watch GT 2 supporta 15 modalità di allenamento diverse ed è dotato, inoltre, di svariati corsi preinstallati per l’allenamento professionale, partendo dal livello base fino a quello avanzato.

La durata della batteria (con base di ricarica magnetica) del Huawei Watch GT 2 è garantita fino a 14 giorni con le funzioni attive relative al tracciamento del battito cardiaco e della misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). L’orologio è provvisto di connettività Bluetooth, grazie a cui è possibile effettuare chiamate durante una corsa, un giro in bici, mentre si guida e nella vita quotidiana. Potrete anche tenere a “portata di polso” le notifiche dei messaggi, il sistema TruSleepTM 2.0 per il rilevamento della qualità del sonno ed il sistema TruRelax per il monitoraggio della pressione sanguigna. Lo smartwatch è compatibile con il sistema operativo Android 4.4 o superiori ed iOS 9.0 o superiori. Il dispositivo è anche resistente all’acqua fino a 50 metri. Insomma, non fatevi scappare questo fantastico orologio in offerta imperdibile su Amazon ad appena 119,99 euro.