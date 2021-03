Ermal Meta in quarantena nell’attesa di nuovi risultati. La notizia arriva direttamente dalla voce di Un Milione Di Cose Da Dirti che su Instagram ha comunicato ai fan la sua scelta attraverso le stories e un video di 3 minuti.

Ermal Meta in quarantena

Ermal Meta ha spiegato che due giorni prima della comunicazione – dunque circa venerdì – è stato in contatto con una persona che la domenica mattina è risultata positiva a un tampone molecolare. L’artista si è dunque sottoposto al tampone a sua volta ed è risultato negativo. “Sto bene”, dichiara Ermal Meta, ma considerando che si può risultare positivi in qualsiasi momento anche dopo il primo tampone, riferisce che resterà in casa.

Prontamente Ermal Meta ha avvisato le produzioni di Quelli Che Il Calcio e di 105 che lo attendevano come ospite, rispettivamente domenica e lunedì. In questa settimana l’artista si impegnerà a sottoporsi a ripetuti tamponi molecolari per monitorare la sua situazione e promette che una volta accertata la sua negatività riprendere l’attività promozionale dell’ultimo disco Tribù Urbana.

Le rassicurazioni ai fan

Ermal Meta è solito, come egli stesso dichiara, sottoporsi al tampone ogni settimana per far sì che il lavoro proceda serenamente, ma per ovvi motivi nei prossimi giorni verificherà più volte di non aver contratto il virus SARS-CoV-2. “So che servono almeno 72 ore, ma voglio stare più tranquillo”, spiega ai suoi fan.

Tuttavia l’autore di Vietato Morire sta bene e non accusa alcun sintomo. Per tranquillizzare i fan promette che li terrà aggiornati tempestivamente sui social.

Recentemente Ermal Meta è stato “vittima” di uno scherzo de Le Iene e ha divertito i fan con un’esclamazione in dialetto barese. Di seguito il video postato da Ermal Meta in quarantena nel quale racconta la sua scelta e rassicura i fan sulle sue condizioni di salute, nell’attesa di altri aggiornamenti.