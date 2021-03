Elettra Lamborghini sul Coronavirus racconta: “Ho combattuto questo bastardo” e annuncia di essere ufficialmente negativa al Covid-19.

Risultata positiva al virus a pochi giorni dall’inizio della sua nuova avventura a L’Isola Dei Famosi, Elettra Lamborghini ha dovuto accantonare la nuova esperienza per isolarsi e attendere la negatività del tampone.

Nelle scorse ore ha comunicato sui social di essere finalmente negativa e di poter riprendere la sua vita quotidiana che, in questo caso, la porterà su L’Isola Dei Famosi, a raggiungere i suoi compagni di viaggio.

L’ereditiera, regina del twerking, ha messo in guardia, poi, i suoi follower: il Covid-19 è davvero un bastardo e bisogna porre la massima attenzione ai propri contatti.

“SONO NEGATIVA!!!! Ho combattuto questo BASTARDO!!! Finalmente posso dire che non ce né COVIDDIII FANCULO MALEDETTO!!!”, scrive la Lamborghini, condividendo foto e video post tampone negativo.

“Ragazzi questo virus è un BASTARDO! Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persone che si e sempre protetta al 100%…”, le sue parole. Elettra Lamborghini sul Coronavirus aggiunge le sensazioni provate nel momento in cui ha scoperto di essere risultata positiva: ha pianto tutto il giorno e le sembrava che il mondo le fosse crollato addosso.

“Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo… io personalmente appena l’ho saputo ho pianto tutto il giorno, e così anche al secondo tampone (che credevo uscisse negativo)… SI STA MALE, mentalmente e fisicamente… ci si sente strani, e soprattutto si è da soli e si affronta la malattia DA SOLI… le ore e i giorni non passano mai…”, prosegue nel suo racconto dell’isolamento obbligatorio e della quarantena, ormai alle spalle.

“Vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi… non è bello e non è uno scherzo… potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo… ma adesso inutile piangere sul latte di soya versato… proteggetevi. Io ne sono uscita sana e salva e non l’ho attaccato alla mia famiglia e ringrazio il Signore per questo immenso regalo, ogni giorno in più su questa terra è sempre un regalo”.

Il post di Elettra Lamborghini sul Coronavirus non poteva che chiudersi dichiarando l’intenzione di riabbracciare al più presto suo marito, Afrojack. “Adesso ho solo voglia di abbracciare il mio maschio e vedere il mio angioletto dagli occhi blu (Dadi) e tornare a vivere”, scrive.