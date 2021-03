Parte oggi 22 marzo la presentazione della domanda personale ATA terza fascia 2021 (si tenga presente che la graduatorie avranno una validità triennale (dall’anno 2021/22 fino al 2023/24) con compilazione su Istanze online. Si accede alla piattaforma con le credenziali già disponibili per tutti quelli già registrati, mentre le nuove saranno autorizzate solo tramite SPID (ottenerlo ormai è diventato molto facile, dovreste solo scegliere il provider più adatto alle vostre esigenze e seguire il percorso di attivazione). L’istanza si manterrà attiva sul sito del Ministero fino al 22 aprile. Come procedere alla compilazione della domanda personale ATA terza fascia 2021? Per prima cosa, bisognerà registrarsi, se non lo avete già fatto, a Istanze online per poi procedere alla compilazione della domanda (disponibile da oggi 22 marzo, fino al 22 aprile).

Come riportato da ‘orizzontescuola.it‘, fate attenzione alla pubblicazione della graduatoria provvisoria nel caso in cui doveste trovarvi nelle condizioni di presentare rimostranza, così come all’indirizzo ed alla casella di posta elettronica dove ricevereste eventualmente la proposta di supplenza, a partire dall’anno 2021/22. Verificate per bene i dati anagrafici e di contatto. Dovreste poi selezionare l’ufficio destinazione domanda, ovvero la provincia per cui si presenta la domanda personale ATA terza fascia 2021. La compilazione si rivolge a candidati che abbiano compiuto la maggiore età al 1 settembre 2021, e che non superino i 67 anni alla stessa data.

Notate che l'istanza proporrà automaticamente la provincia e la scuola scelte nel 2017 per quelli che figuravano nelle graduatorie d'istituto di terza fascia del personale ATA del triennio precedente (dati che potranno comunque essere modificati). Adesso potete procedere spediti alla compilazione della domanda personale ATA terza fascia 2021, disponibile da oggi 22 marzo, e fino al 22 aprile, su Istanze online.