Iliad ha avviato una campagna comunicativa per informare i propri clienti della disattivazione del loro numero di telefono nel caso in cui la SIM in questione resti inattiva per alcuni mesi. Il messaggio viene fatto recapitare all’indirizzo di posta elettronica segnalato in fase di attivazione di una nuova SIM ricaricabile. Tenete presente che, dopo 12 mesi di mancato utilizzo, Iliad ha la facoltà di disattivare la SIM. Se intendete continuare a beneficiare dell’offerta e mantenere il vostro numero di telefono, non dovreste fare altro che effettuare una ricarica telefonica del numero in oggetto, oppure inserire la SIM in un telefono ed utilizzare l’offerta attiva chiamando, inviando SMS o navigando in Rete. Potrete ottenere tutte le informazioni del caso chiamando il numero di servizio utenti 177 (il consulente che vi risponderà saprà darvi ogni indicazione possibile).

Dopo la disattivazione della SIM, trascorsi i 12 mesi di mancato utilizzo dell’utenza, il numero di telefono potrà comunque essere riattivato, sempre che non facciate trascorrere altri 12 mesi, scaduti i quali non sarà più possibile riattivare la SIM ed il numero assegnato automaticamente ad un nuovo cliente (una pratica di vecchia data, cui ricorrono un po’ tutti gli operatori telefonici).

In buona sostanza, avrete a disposizione 12 mesi di tempo per evitare la sospensione della SIM, ed altri 12, nel caso in cui l’utenza venga nel frattempo disattivata, per l’eventuale riattivazione: al termine dei 24 mesi non ci sarà più modo di riottenere il proprio numero di telefono, e la SIM a cui è associato non potrà che essere cestinata (sarà sempre meglio prima tagliarla, la prudenza in questi casi non è mai troppa). Speriamo di essere stati chiari restando comunque a vostra disposizione nel caso in cui voleste rivolgerci qualche domanda, a cui promettiamo di rispondere nel più breve tempo possibile.