C’è tanta confusione in questo periodo, per quanto riguarda i bonus agricoli 2021 destinati ai braccianti, almeno stando alle ultime notizie che ho avuto modo di raccogliere sul tema. Se da un lato la questione appare molto chiara in altre categorie, come abbiamo avuto modo di farvi notare con il bonus collaboratori sportivi durante lo scorso fine settimana, per altri settori c’è ancora grande incertezza. Proviamo a chiarire un paio di punti importanti sotto questo punto di vista, analizzando meglio il recente decreto.

Cosa sappiamo sul bonus agricoli 2021 destinati ai braccianti

Provando ad analizzare in modo più dettagliato il bonus agricoli 2021 a detta di qualcuno concepito per i braccianti, si scopre il malinteso. Il nuovo decreto, infatti, non fa altro che assicurare una proroga alla cassa integrazione per gli operati agricoli, con una copertura che non potrà superare i 120 giorni e la data del 31 dicembre 2021. Il piano di sostegni per questo settore specifico, almeno per ora, finisce qui. Un dettaglio che deve essere chiaro a tutti per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento.

L’articolo 9 del Decreto Sostegni, al momento, non menziona in alcun modo questioni specifiche legate ai bonus agricoli 2021 per i braccianti. Il focus, infatti, è riservato ai lavoratori stagionali, quelli legati al mondo del turismo e dello sport. Insomma, non abbiamo misure specifiche da prendere in esame sotto questo punto di vista, auspicando che la situazione si possa sbloccare nel più breve tempo possibile anche in questo particolare contesto.

In pratica, i bonus agricoli si rivolgono a macro categorie come gli intermittenti e gli autonomi, senza dimenticare gli sportivi appena citati. A chiudere il cerchio, poi, troviamo gli incaricati di vendite a domicilio e i lavoratori che operano nei settori dello spettacolo. Vi faremo sapere appena ci saranno eventuali novità extra per i braccianti.