Capodanno 2022 a Roma con PFM Canta De André all’Auditorium Parco Della Musica. L’appuntamento è per il 31 dicembre 2021 alle ore 22.00 per l’ultima tappa del fortunato tour della PFM, PFM Canta De André, che per l’occasione approda nella capitale per dare il benvenuto al nuovo anno.

La notte di Capodanno 2022 a Roma sarà in compagnia della musica della PFM: la band ripercorrerà i brani più apprezzati del repertorio di Fabrizio De André in un evento unico per il 2021.

Da domani saranno aperte le prevendite per il concerto e sarà possibile acquistare i biglietti per accedere allo spettacolo che si terrà nella straordinaria cornice della Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti saranno in vendita dalle ore 11:00 di martedì 23 marzo online su TicketOne.it e a seguire anche nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.

PFM Canta De André vedrà sul palco una formazione particolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) alle tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber.

PFM Premiata Forneria Marconi torna sul palco per portare all’attenzione del pubblico il suo stile inconfondibile. La potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità è il segno distintivo del gruppo nato nel 1970, discograficamente l’anno successivo. Guadagnato velocemente un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale, ancora oggi la band è tra le più apprezzate in Italia e all’estero.

Nel 2017 è stata inserita alla posizione n. 50 nella Royal Rock Hall of Fame tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come International Band of the year ai Prog Music Awards UK. Questi sono solo alcuni dei premi che la band ha ottenuto nel suo percorso artistico, prima del fortunato tour PFM Canta De André Anniversary. Con un totale di oltre 100 concerti nel 2019, il Premio Nazionale Franco Enriquez, il Premio Miglior Tour (Rock targato Italia) e il Premio Pierangelo Bertoli ITALIA D’ORO, dopo il 2020 di interruzione dell’attività live a causa della pandemia da Coronavirus, nell’ultimo giorno del 2021 il gruppo tornerà sul palco per omaggiare Fabrizio De André con un concerto-evento speciale, nella notte di Capodanno.