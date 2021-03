La data del blocco servizi VAS di WindTre per i già clienti è stata ancora una volta modificata: come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, si parlava in precedenza del 21 marzo 2021 come data utile, informativa che è stata poi corretta nuovamente ed aggiornata al 18 aprile. La comunicazione ufficiale da parte del gestore unico non è stata accompagnata ad alcuna spiegazione.

WindTre informa anche che le modalità per evitare il blocco servizi VAS (e la conseguente disattivazione degli abbonamenti dei servizi attivati su base spontanea da parte del cliente) restano le stesse, ovvero contattando il 159 (per telefono o via chat), recandosi presso un punto vendita WindTre dove dovrete compilare il modulo dedicato alla vostra richiesta (in cui dovreste indicare il numero di telefono, il seriale della SIM e confermare di aver ricevuto il messaggio informativo sul blocco servizi VAS, domandando di evitarne l’applicazione alla propria linea), oppure inviando una PEC all’indirizzo ‘servizioclienti159@pec.windtre.it’.

Il blocco servizi VAS di WindTre agisce su quelli attivabili durante la navigazione Internet o via SMS, tramite le direttrici voce a sovrapprezzo (899, 892, 178, etc.), satellitari o internazionali a costo elevato, blocco complessivo dei servizi a sovrapprezzo. Rimarranno, al contrario, attivi il Mobile Ticketing (acquisto di biglietti in formato digitale), i Servizi informativi Bancari a mezzo SMS, i Televoti (chi non li conosce ormai) e le Donazioni a scopo caritatevole, come pure i servizi postali privati e universali, quelli elettronici di recapito certificato e di posta elettronica certificata. Adesso bisognerà anche capire se il blocco servizi VAS di WindTre scatterà per tutti a partire dal 18 aprile, o se avverrà dal 21 marzo per quei clienti che avevano ricevuto il primo SMS informativo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.