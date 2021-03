In attesa di una data di uscita per la stagione finale, AMC network annuncia uno spin-off di Better Call Saul: l’acclamata serie con Bob Odenkirk, a sua volta spin-off della celeberrima Breaking Bad, si concluderà il prossimo anno con il sesto capitolo, ma l’emittente ha un altro progetto in cantiere relativo all’universo di Saul Goodman.

La stagione finale dovrebbe debuttare nel 2021 e nel frattempo AMC lavora ad uno spin-off di Better Call Saul, un esperimento molto curioso perché si tratta di una serie animata che farà parte del catalogo streaming di AMC (e probabilmente è destinato a restare un contenuto originale della piattaforma, senza la messa in onda sul canale televisivo via cavo).

Il titolo dello spin-off di Better Call Saul ha molto a che fare con la serie da cui prende le mosse: si chiamerà Slippin’ Jimmy, esattamente come il personaggio di Saul era soprannominato quando truffava allegramente chiunque gli capitasse a tiro in quel di Chicago, prima di decidere di laurearsi in legge e diventare avvocato per seguire le orme del fratello Chuck, prestigioso legale che lo ha tirato fuori di prigione.

Lo spin-off di Better Call Saul sarà dunque un prequel animato sui fratelli Jimmy (Bob Odenkirk) e Chuck McGill (Michael McKean), che potrebbero prestare la loro voce ai personaggi.

Al momento lo spin-off di Better Call Saul è ancora in fase di sviluppo e non è chiaro quando quest’esperimento vedrà la luce. Di sicuro sarà qualcosa di molto diverso dalle due serie di Vince Gillian per la scelta di cimentarsi nell’animazione, ma non mancheranno i riferimenti tipici dell’universo narrativo che tanto ha affascinato il pubblico.

Lo spin-off di Better Call Saul può vantare infatti come autori Ariel Levine (Better Call Saul) e Kathleen Williams-Foshee e stando alle prime anticipazioni sarà un grande tributo a “tutto, dagli spaghetti western, a Buster Keaton ad After Hours”.