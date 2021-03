Quella che volge al termine è stata senza ombra di dubbio una settimana con indicazioni contrastanti in termini di riapertura palestre e piscine. Indipendentemente dalla questione degli aiuti economici da parte del governo, tutti gli operatori di settore vorrebbero capire quali siano gli scenari a breve termine per la ripresa delle attività. Per non parlare delle tantissime persone che sono legate a questi svaghi, nell’ottica dell’esercizio fisico messo a dura prova da un anno a questa parte con l’emergenza Covid.

Gli scenari per riapertura palestre e piscine con il vaccino

Abbiamo parlato di indicazioni recenti contrastanti per un motivo molto preciso. Da un lato, come riportato in settimana, la riapertura palestre e piscine al momento appare molto complicata anche in zona bianca. Il caso Sardegna è emblematico sotto questo punto di vista, al di là del fatto che la regione in questione sia tornata in zona arancione questo weekend. Dunque, dare per scontato che un miglioramento generale della situazione epidemiologica nella propria regione possa sbloccare la situazione, sarebbe un grosso errore.

Allo stesso tempo, però, un segnale positivo c’è. Pare che in questi giorni abbia preso corpo l’idea di assicurare la riapertura palestre e piscine per i clienti vaccinati. Una svolta potenziale che, ad esempio, potrebbe avere importanti frutti già da giugno, quando il numero di somministrazioni nel Paese potrebbe essere tale da garantire dosi anche ai meno anziani. Se da un lato qualcuno spera in una ripresa parziale già ad aprile, è chiaro che questa sia la strada migliore da seguire per non dover imporre particolari limitazioni a turni e corsi.

Vedremo se si andrà avanti in questo senso, ma la direzione potrebbe essere presto ufficializzata anche in ottica bar e ristoranti, nel tentativo di accelerare la ripresa economica del Paese. Una ripresa che, inevitabilmente, passa anche dalla riapertura piscine e palestre senza eccessivi paletti per i vari imprenditori.