Allo Stadio Olimpico di Roma si disputa l’ennesima udienza del processo a Gattuso. Dopo la tremenda sconfitta contro l’Atalanta e la sanguinosa eliminazione dall’Europa League ad opera del non irresistibile Granada, Gattuso sembrava giunto al capolinea della sua avventura azzurra. Il mese di marzo, ad eccezione del malaugurato pareggio contro il Sassuolo, ha invertito la tendenza negativa. L’imputato Gattuso ha prodotto numerose prove a suo favore, ma sopratutto ha cominciato a risalire le posizioni in classifica tornando in orbita Champions.

Stasera all’Olimpico il Napoli di Gattuso si gioca un pezzo importante di Champions contro la Roma di Fonseca unica italiana approdata ad Quarti delle competizioni europee. E’ un singolare incrocio di destini quello che si consuma nella Capitale. Fonseca è un tecnico che di tanto in tanto torna nei desiderata di tutti i tifosi italiani, ivi compreso quello del Napoli. Di lui piace la filosofia di gioco ed anche la resilienza alle critiche ed avversità.

Il favore del pronostico pende decisamente a favore del Napoli. Gli uomini di Gattuo hanno potuto beneficiare della tanta invocata settimana tipo potendo disporre di tutto il tempo necessario per trovare le migliori alchimie tattiche da impiegare durante la gara. Il Napoli recupera anche l’illustre infortunato Lozano. La Roma , al contrario, ha dovuto sobbarcarsi la trasferta di EL ed ha un’infermeria decisamente affollata.

Gattuso, insomma, prima della sosta imposta dalle inutili e dannose Nazionali ha l’occasione di ritornare ai danni di una diretta concorrente a pieno titolo nella lotta Champions. E di affrontare da una posizione meno complicato il ciclo di gare decisive per la conquista dell’obiettivo dichiarato dalla società e dallo stesso tecnico alla vigilia della stagione: riportare il Napoli nell’Europa calcistica che conta.

Un traguardo alla portata del Napoli e di Gattuso che – a missione compiuta – potrebbe anche esser protagonista di un clamoroso e positivo ribaltone. Al momento Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a confermargli fiducia. Il ritorno di Sarri infiamma la fantasia dell’ambiente, ma anche Allegri può tornare stavolta da tecnico all’ombra del Vesuvio. Ma nel calcio sono i risultati a determinare i verdetti. E chissà che a suon di vittorie, Gattuso non riesca a mutare una condanna che pareva già scritta in una gloriosa assoluzione con premio finale ? Proprio come accadde a Pioli nella stagione al Milan. Da giubilato ad eroe nel giro di dieci partite.