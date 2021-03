La partecipazione di Matilda De Angelis a Domenica In è stata tutta da ridere. L’attrice conferma ancora di saper fare tutto e, soprattutto, di avere una lingua sciolta un po’ in tutte le situazione anche quando oggi pomeriggio si è trovata al tavolo per un’intervista di Mara Venier. Dalla sua vita alla partecipazione alla serie americana The Undoing, dalla sua vittoria al Festival di Sanremo 2021 a Leonardo, la serie internazionale che la vede protagonista proprio a partire dal 23 marzo.

Proprio per lanciare la serie di Rai1, Matilda de Angelis è stata ospite a Domenica In intrattenendo e divertendo non solo Mara Venier ma anche il pubblico a casa per via del suo linguaggio poco impostato. Anche parlando della serie di Rai1, l’attrice ha rilanciato: “Una serie in cui si ripercorrono le opere di Leonardo da Vinci, con l’occhiolino un po’ alla televisione, cioè non è che si può fare una rottura di p*lle su Leonardo da Vinci”.

Ecco il video del momento:

Matilda De Angelis che ci regala un nuovo meme di Zia Mara che scoppia a ridere#DomenicaIn pic.twitter.com/m7wbs7xcNx — 🍹🐧 (@isoledipinte) March 21, 2021

A quel punto lei mimava l’occhiolino mentre zia Mara ha iniziato a ridere girando sulla sua sedia divertita e travolgendo anche la sua ospite. Ma le due non si sono fermate qua perché subito dopo è andato in scena un divertente siparietto in cui l’attrice ha risposto a tono alla conduttrice che lasciava intendere che in The Undoing il suo seno fosse diverso, molto più prosperoso. A quel punto è proprio Matilda de Angelis che ha spiegato: “Posso svelare il mio segreto? Era un wonderbra di Victoria’s Secret che se non hai niente non fa miracoli…ma se c’è qualcosa…”. E poi chiude Mara Venier: “Io non ne ho bisogno e tu sei bellissima”.

L’appuntamento con Matilda de Angelis è fissato per il 23 marzo con Leonardo.