Abbiamo conferme importanti sul fatto che in questo periodo siano in corso i lavori per assicurare a tutti un importante aggiornamento di WhatsApp Web. Come se non bastasse il ventaglio di novità che vi abbiamo illustrato nelle scorse settimane con questo particolare servizio, a proposito delle videochiamate, oggi 21 marzo arriva una buona notizia per chi si ritrova a chattare tramite PC, anche quando lo smartphone in nostro possesso per mille motivi si trova disconnesso.

Nuovo aggiornamento di WhatsApp Web per gli smartphone che si disconnettono

Troppo spesso, infatti, capita che un device si disconnetta da rete mobile o WiFi, finendo in una sorta di timeout indesiderato. Solo sbloccandolo, arriveranno in successione le varie notifiche WhatsApp. Per farvela breve, vi ritroverete di conseguenza con WhatsApp Web non connesso senza accorgervene, considerando il fatto che il doppio discorso vada di pari passo. Con le indiscrezioni trapelate questa domenica, però, tra non molto il problema appena descritto potrebbe essere definitivamente archiviato.

In sostanza, come riporta da alcune ore a questa parte una fonte autorevole del calibro di WABetaInfo, a stretto giro dovremmo assistere al rilascio di un nuovo aggiornamento WhatsApp Web, tramite il quale resterete connessi al servizio anche nel caso in cui lo smartphone in nostro possesso dovesse andare incontro all’anomalia riportata poco fa. Per coloro che trascorrono diverse ore davanti al PC, potrebbe trattarsi di un miglioramento non di poco conto, evitando la mancata ricezione di messaggi e notifiche.

A questo punto, bisogna capire quanto tempo impiegherà il team per assicurare il suddetto aggiornamento di WhatsApp Web, ma il fatto stesso che ci stiano lavorando, rappresenta senza ombra di dubbio un elemento incoraggiante per gli utenti Android ed iPhone. Avete mai vissuto una situazione come quella descritta oggi? Fateci sapere con un commento.