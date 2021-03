Il serale di Amici parte con 2 eliminati, 2 sono infatti i concorrenti che hanno lasciato il programma nel corso del primo appuntamento in onda su Canale 5 sabato 20 marzo.

Due concorrenti molto amati sono stati costretti a lasciare la casetta, rinunciando per sempre al sogno di conquistare il premio finale di Amici di Maria De Filippi e di proseguire il percorso nel talent show Mediaset, il più seguito tra i programmi simili.

La prima eliminazione ha visto salutare una delle ultime concorrenti che ha avuto accesso al programma: la cantante Gaia. Giovanissima, Gaia non è entrata nella scuola insieme ai “veterani” ma ha conquistato la sua maglia solo successivamente, a poche settimane dall’avvio della fase serale. Dei 17 concorrenti che hanno avuto accesso alla fase finale del programma, è stata lei la prima a dover rinunciare al suo sogno, nella serata di sabato 20 marzo.

Il pubblico ha appreso della sua eliminazione dopo le prime sfide, mentre ha dovuto attendere la fine dell’appuntamento per conoscere il nome del secondo eliminato. Anche il secondo escluso da Amici è un cantante: Esa.



L’eliminazione di Esa è stata appresa dagli altri concorrenti in casetta. Maria De Filippi ha infatti deciso di rinunciare alle sue storiche “carte” per comunicare l’esclusione ai ragazzi in modo diverso risparmiando ai concorrenti l’ansia di vedere il proprio volto e quello dei compagni ruotare all’infinito.

Una decisione che si spiega con il ritorno alle registrazioni dal momento che l’annuncio del secondo escluso in casetta viene svelato al pubblico solo durante la prima serata del sabato e il nome del concorrente resta occultato anche a coloro che partecipano alle registrazioni negli studi di Roma.

A decidere i concorrenti eliminati è la nuova e rinnovata giuria composta dal cantante Stash Fiodispino dei The Kolors, dal ballerino Stefano De Martino e la Emanuele Filiberto di Savoia.