L’episodio di Grey’s Anatomy 17×08, arrivato dopo il finale shock del settimo, potrebbe essere uno spartiacque verso nuovi episodi meno tetri per questa stagione – forse l’ultima – del medical drama.

ATTENZIONE SPOILER

Grey’s Anatomy 17×08 è stato l’episodio dell’addio ad Andrew DeLuca, morto dopo aver fermato la criminale Opal insieme a sua sorella Carina: nulla hanno potuto fare Owen e Teddy, che ora affrontano i sensi di colpa di non essere riusciti a salvarlo pur avendo fatto il possibile, come certificato dall’autopsia disposta dalla Bailey. L’emozionante tributo allo specializzando organizzato dai medici nel cortile dell’ospedale è un memoriale che sostituisce il funerale (vitato causa Covid) e l’addio a DeLuca si trasforma in un modo per riflettere sul senso di perdita costante che la pandemia ha lasciato in tutti coloro che hanno perso qualcuno o che lavorano in prima linea contando le vittime del virus ogni giorno.

Ma Grey’s Anatomy 17×08 è stato anche l’episodio del ritorno di Derek nei sogni di Meredith: stavolta nella mente della Grey, ancora intubata, si sono alternati McDreamy e McWidow (la new entry della scorsa stagione Cormac Hayes), quasi a passarsi una staffetta. Derek dimostra a Meredith di conoscere bene anche sua figlia Ellis, nata dopo la sua morte, e di vegliare su di loro, fino a salutarla con un “io sono qui”. A quanto pare, però, non è ancora tempo che la Grey lo raggiunga: Hayes, che l’ha monitorata e ha vegliato su di lei sostituendo DeLuca, è altrettanto attento ai piccoli Zola, Bailey ed Ellis, che ha imparato a conoscere attraverso lo schermo di un tablet, l’unico modo con cui i bambini possono vedere la madre da quanto è in terapia intensiva. Verso la fine dell’episodio Meredith sembra essere pronta a risvegliarsi e respirare autonomamente. D’altronde il Covid test è negativo, ma finora Teddy non aveva potuto estubarla.

Grey’s Anatomy 17×08, con l’uscita di scena tragica di DeLuca e quell’apparizione di Derek che sembra l’ultimo saluto (o un arrivederci all’altro mondo), potrebbe aver segnato un doppio addio per Meredith e per la serie: da un lato non vedremo più Andrew, apparso forse per l’ultima volta in un video risalente al suo colloquio per la specializzazione, dall’altro quella di Patrick Dempsey potrebbe essere l’ultima apparizione da guest star in questa stagione, visto che al risveglio di Meredith seguirà necessariamente l’addio alla spiaggia e agli incontri “onirici” con le persone che ha perso.

Grey’s Anatomy 17×08 potrebbe anche aver intrapreso la strada che porterà all’unica soluzione plausibile sul fronte sentimentale per Meredith: sarà Hayes a rimpiazzare tanto Derek quanto DeLuca nel cuore della Grey?

Grey’s Anatomy 17×08 è soprattutto un episodio che racconta com’è cambiata l’elaborazione del lutto durante la pandemia. Una scena molto toccante, più del memoriale di DeLuca o dell’incontro tra Meredith e Derek, è quello che coinvolge Maggie e la specializzanda Helm, in cui il bisogno di un abbraccio viene riempito toccandosi di spalle.