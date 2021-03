ASPIC BOULEVARD

ELEPHANT BRAIN

FABULA BAND

Continua la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram https://t.me/RedRonnieTv oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. Inserirò, come sto facendo adesso, solo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. In seguito alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 4 di ASCOLTAMI!

Ecco il link diretto per accedervi: https://t.me/RedRonnieTv/731

Ecco tre progetti:

ASPIC BOULEVARD, duo di fratelli siciliani che inventano strumenti e fanno una musica elettronica prog. Incidono per una etichetta internazionale.

ELEPHANT BRAIN, gruppo di Perugia che ha realizzato il video di “Soffocare” con primi piani tra le pieghe delle frequenze televisive.

FABULKA BAND, gruppo siciliano che ruota attorno a Filly Rossitto che ha debuttato come emulo di Nek, per cui ha vinto contest, e ha dedicato “Non finirà mai” alla madre che è volata nell’altra dimensione.

ASPIC BOULEVARD

I due fratelli Barrano, siciliani di nascita, hanno deciso di intraprendere un viaggio spazio-temporale sotto il nome di Aspic Boulevard: è così che prende forma il loro album di debutto, “Memory Recall of a Replicant Dream”.

Il loro suono è caratterizzato dall’uso massiccio di strumentazione vintage: keyboards e drum machine analogiche, registratori a nastro, circuit bending e soprattutto ingegnosi dispositivi sonori costruiti in casa, fatti per esempio con scatole di legno, molle e microfoni a contatto. Altre volte i fratelli Barrano ottengono i loro strumenti a partire da oggetti del quotidiano, giocattoli o vecchie radio, un’operazione, fra l’altro, che richiama le prime sperimentazioni in ambito acusmatico di Pierre Schaeffer e dei musicisti della scena della Musique Concrète in Francia negli anni ‘40.

Questo progetto è quello che si potrebbe definire un collage sonoro al sapore di retro-Futurismo, fantascienza degli anni ’60 e ‘70, psichedelia e kosmische.

Non è la prima volta che il compositore Marco Barrano collabora con Blow Up Records, fa infatti parte del roster Blow Up dal 2013, anno in cui ha pubblicato “MHz Invasion” con la band Daiquiri Fantomas, album che ottenne il plauso della BBC 6 Music da parte di dj del calibro di Steve Lamacq e Radcliff and Maconie. L’album è pubblicato da Blow Up Records (UK), edito da Blow Up Songs/A Buzz Supreme e distribuito da Goodfellas (IT).

Marco Barrano: Vocals, guitars, banjitar, bass, piano, synthesizers, electronic organs, keyboards, theremin, circuit bending, homemade devices.

Alessandro Barrano: Drums, street drums, tammorra, cajon, darbuka, djambe, bongos, rainstick, windchimes, homemade devices.

Incidono per la Blow Up Records, un’etichetta discografica con sede a Londra, fondata dal DJ, promoter di club ed eventi, A&R /produttore musicale e musicista occasionale britannico Paul Tunkin. Lo scorso anno ha festeggiato i 25 anni con un concerto al 100 Club di Oxford St., a Londra.

L’etichetta fa parte del gruppo Blow Up, con la casa editrice Blow Up Songs (rappresentata in Italia da A Buzz Supreme) e la leggendaria serata omonima al Metro Club in Oxford Streetdi a Londra, fondata nel 1993.

Blow Up Records è specializzata nello scoprire nuova musica alternative, focalizzandosi su quella che strizza l’occhio ai sapori più eclettici Dancefloor anni ’60 (boogaloo/funk/psych), New wave, Indie, Artrock e Musica Elettronica. Ha pubblicato dischi di artisti come Big Boss Man, Baltic Fleet, The Bongolian, The Weekenders, tra gli altri, e la serie di compilation di successo “Exclusive Blend”.

Paul Tunkin è un DJ britannico, promoter di club ed eventi, A&R /produttore musicale e musicista occasionale. È il fondatore della “Blow Up”, una leggendaria serata al Metro Club di Londra, un’etichetta discografica (Blow Up Records) e una casa editrice musicale (Blow Up Songs). Blow Up festeggia attualmente il suo 26° anno di attività. Tra il 2001 e il 2009 Paul è stato anche il direttore artistico e co-proprietario del celebrato Metro Club in Oxford Street, a Londra.

ELEPHANT BRAIN

Gli Elephant Brain sono Vincenzo Garofalo, Andrea Mancini, Emilio Balducci, Roberto Duca, Giacomo Ricci e nascono a Perugia nel 2015, anno nel quale iniziano a registrare il loro primo EP nel Fuori Produzioni, una realtà alle porte di Perugia diventata una ‘seconda casa’ per la band e attuale sala prove/studio di registrazione. L’EP uscito nel novembre dello stesso anno riscuote il giusto successo di critica e pubblico portandoli, da marzo 2016, a suonare in giro per l’Italia e in finale ad Arezzo Wave Umbria 2016.

Dopo tre anni fuori dalle scene per la scrittura del disco nel 2019, al Rock Contest di Cotroradio, si aggiudicano il premio SIAE per la migliore composizione con il brano “Scappare Sempre”.

Il 17 gennaio 2020 esce Niente di speciale, il loro disco d’esordio, prodotto dalla stessa band insieme a Jacopo Gigliotti e distribuito da Libellula/Believe.

FABULA BAND

I Fabula Band si formano nel 2011 quando Filly Rossitto, cantante Carlentinese, ha il sogno di mettere su una band per eseguire dal vivo alcuni dei brani più belli tra repertorio italiano e internazionale. Sposa immediatamente il progetto Valerio Zappulla, pianista della band, e Vincenzo Agosta, chitarrista.

In seguito si aggiungeranno Stefano Tivisini alla batteria e infine Giuseppe Ingallina al basso. Il loro scopo diventa quello di stupire, con allegria, professionalità e tanto divertimento ogni evento.

Dopo un’intensa attività musicale regionale edita ed inedita nel 2016 Filly partecipa a una trasmissione televisiva su Canale8, Hidden Singer, condotto da Federico Russo, come uno dei 5 interpreti italiani più simili alla voce di Filippo Neviani, in arte Nek. Giudicato da Luca Toni e Lorella Cuccarini si aggiudica la puntata come miglior interprete strappando un pass per il concerto all’Arena di Verona con Nek.

Nel 2018 partecipano alla manifestazione Risuoni con la Tribute di Nek, piazzandosi al terzo posto nella classifica generale dopo la Tribute di Alex Baroni e quella dei Negramaro. Attualmente sono impegnati con i loro eventi in tantissimi locali della Sicilia (covid permettendo).

Nel 2020 Filly Rossitto torna a scrivere un inedito dedicato alla mamma e a tutti coloro che hanno vissuto un dramma familiare di musica pop “Non Finirà Mai”!

Attraverso questo brano voglio dare un messaggio forte a chi come me ha avuto una perdita importante nella vita e raccontarla con molta emozione e trasporto, dando però una speranza a coloro che non riescono a trovare la forza per andare avanti. Andare avanti si può anzi si deve perché c’è sempre qualcosa o qualcuno su cui dedicarsi e soprattutto per qualcosa o qualcuno siamo fondamentali, restando sempre legati forse ancora di più, a chi abbiamo perso di tanto importante…perché tutto quello che è stato non finirà mai.

Dare un messaggio di positività nei momenti di massima debolezza psichica attraverso la musica dei Fabulaband!

www.redronnie.tv