Ultimo lavora al nuovo album, il quarto progetto della sua carriera. “Mi sono isolato e sto scrivendo tanto”, le parole dell’artista che appare su Instagram spesso ultimamente. Condivide scatti e momenti della sua vita privata, suona il pianoforte nelle storie.

Ultimo lavora al nuovo album di inediti, che potrebbe uscire già nel corso dell’anno. I concerti negli stadi sono stati rimandati e probabilmente slitteranno ancora. Non sarà l’estate 2021 quella della ripartenza dei grandi live ma con ogni probabilità la successiva. Se per tornare sul palco, Ultimo – e i suoi colleghi – dovranno attendere ancora diversi mesi, perché non rilasciare nuova musica per ingannare l’attesa?

“Mi sono isolato e sto suonando come un pazzo. Sto scrivendo tanto. Continuo a lavorare al mio 4º album. Sperando che nel frattempo lì fuori migliori qualcosa. Ce lo meritiamo tutti. Vi abbraccio forte forte forte”, scrive Ultimo sui social condividendo uno scatto del suo periodo di isolamento per ragioni artistiche.

Recuperando la quiete, Ultimo sta mettendo mano alle canzoni che i fan potranno ascoltare nel suo prossimo progetto discografico di inediti, che potrebbe traghettare tutti verso i palchi. L’augurio è quello che qualcosa lì fuori possa cambiare, migliorare; la speranza è quella che si possa presto tornare a fare musica dal vivo ma la strada sembra essere ancora tutta in salita.

Gli eventi rimandati lo scorso anno non sono ancora in fase di recupero e mancano comunicazioni a proposito dell’effettiva possibilità che si possano tenere quest’anno, un traguardo che di giorno in giorno si allontana. Se infatti sembrava essere l’estate ormai alle porta quella adatta al ritorno sui palchi, i concerti in programma continuano ad essere posticipati e non si parla neanche dell’apertura di teatri e club. Pensare a stadi e palazzetti, oggi, è utopia.

Non potendo tornare sul palco nell’immediato, Ultimo si dedica alla fase creativa che porterà all’uscita del quarto album della sua carriera.