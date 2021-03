Le novità tanto attese entro la fine di questa settimana per il bonus collaboratori sportivi 2021 sono effettivamente arrivate, al punto che oggi 20 marzo le possiamo considerare quasi ufficiali. Come vi avevamo anticipato alcuni giorni fa, il sostegno per la categoria non è in discussione neanche con il nuovo governo Draghi. Il colpo di scena, però, si riferisce al criterio con cui il suddetto bonus verrà erogato nel corso delle prossime settimane, considerando quanto ho raccolto questa mattina per chi segue con interesse la vicenda.

Le fasce individuate per il bonus collaboratori sportivi 2021 in Italia

Come riporta La Gazzetta dello Sport, più in particolare, pare siano state individuate addirittura tre fasce per l’erogazione del bonus collaboratori sportivi, evitando in questo modo di mettere tutti sullo stesso piano. Al contrario di quanto avvenuto fino ad oggi. Una decisione che risulterà soddisfacente per alcuni, mentre altri non ne saranno così felici. Cerchiamo dunque di capire insieme quali siano gli scenari ai quali stiamo andando incontro, secondo quanto raccolto questo sabato.

Secondo le notizie disponibili quest’oggi, il bonus collaboratori sportivi dovrebbe essere pari ad un importo preciso per coloro che nel 2019 hanno percepito meno di 4000 euro l’anno. In questo caso, l’aiuto ammonterà a 1200 euro. Tutti quelli che, invece, si trovano nell’intervallo compreso tra 4000 e 10000 euro, otterranno un contributo di 2400 euro. L’ultima fascia si riferisce ai professionisti il cui fatturato supera i 10000 euro, se pensiamo che al fatto che queste persone riceveranno 3600 euro.

Chi ha già presentato domanda, riceverà il bonus collaboratori sportivi direttamente con bonifico. Al contrario, chi ancora non ha avuto un approccio diretto con l’apposita piattaforma, dovrà inviare la richiesta a Sport e Salute tra il primo e il 15 aprile. Insomma, dopo settimane di incertezza, la situazione inizia ad essere quantomeno più chiara per chi stava aspettando un aiuto concreto sotto questo punto di vista.