Ornella Vanoni a Verissimo ci racconta la sua guerra. Un vocabolo che da circa un anno – precisamente dal 18 marzo 2020 – ricorre spesso al di fuori del suo contesto originario. Ornella ha incantato tutti con la sua apparizione al Festival Di Sanremo 2021 e ancora oggi, a 80 anni, è in grado di impartire lezioni di saggezza e di stile.

Recentemente la cantante ha pubblicato il suo nuovo album Unica e ha dimostrato di avere ancora tantissime cose da dire. Non solo: Ornella Vanoni è guarita dal Covid-19, il male di questo secolo, che l’ha messa a dura prova. Proprio su questo la cantante fa il punto.

Di fronte a Silvia Toffanin sfoggia la sua cagnetta Ondina, sua compagna fedele che riempie le sue giornate. Il Covid-19 è stata una delle più grandi sfide della sua vita: l’infezione non si è limitata alle vie respiratorie, bensì ha intaccato il suo tratto intestinale con un blocco e le ha procurato tremendi gonfiori dei linfonodi. Per questo Ornella Vanoni a Verissimo sostiene che il Covid sia peggio di una guerra.

Ornella era una bambina quando la Seconda Guerra Mondiale devastò l’Italia. Di quel sanguinoso conflitto ricorda le bombe, esplosioni improvvise che di certo non venivano calendarizzate: “Non sapevi quando sarebbe arrivata la bomba”, dice, “ma almeno non avevi problemi di distanziamento sociale. Potevi stare in famiglia”, puntualizza. È opinione condivisa, infatti, che in una guerra si conosce il nemico. Il Coronavirus è il nemico invisibile che può essere vicino a te ma che non puoi scovare.

“Pensa, mi sarebbe piaciuto fare il medico” confessa Ornella Vanoni, ma pur non avendo conseguito la laurea è perfettamente in grado di convincersi che il Covid-19 avrà un lungo strascico con conseguenze di cui soffriremo anche in futuro anche solo in termini di relazioni sociali. Ornella Vanoni a Verissimo ci ricorda quanto sia importante la vita.