Grande pubblicità per la nuova fiction di Sabrina Ferilli in partenza dal 24 marzo su Canale5, ma qual è la trama di Svegliati Amore Mio? Molto hanno rivelato già i promo che in questi giorni hanno affollato il palinsesto di Canale5 ma anche i social delle trasmissioni di Maria De Filippi che continua a promuovere la fiction e che farà lo stesso questa sera nel primo serale di Amici 2021 ospitando proprio la protagonista.

Sabrina Ferilli in Svegliati Amore Mio sarà Nanà Santoro, una parrucchiera di provincia, moglie di Sergio (Ettore Bassi), operaio in acciaieria, e madre di Sara (Caterina Sbaraglia), promessa del nuoto. La loro vita sembra perfetta, i tre sono felici e vivono la loro vita tra affetti e lavoro ma tutto cambia quando la giovane, proprio durante una gara, accusa un malore e viene ricoverata in coma. La famiglia è disperata e si stringe intorno al suo capezzale ma le cose si fanno misteriose quando la donna scopre che una compagna di Sara è morta tempo prima, forse le due cose sono legate?

A quel punto è la dottoressa che ha in cura la piccola Sara che rivela a Nanà che la bambina è malata, ha la leucemia, proprio come altri ragazzi della sua età e che tutto potrebbe essere riconducibile all’acciaieria della zona. La trama di Svegliati Amore Mio contempla la presenza di Mimmo (Francesco Arca), amico di Sergio ed ex fidanzato di Nanà che a stento riesce a trattenersi vedendo la donna che non ha mai dimenticato in balia del dolore e degli eventi. Cosa farà per lei e fino a dove si spingerà la protagonista quando si ritroverà in crisi netta per la malattia e il coma della figlia?

Nel cast della fiction anche Francesco Venditti nei panni del giornalista Stefano.

Ecco un video in cui possiamo vederlo in azione: