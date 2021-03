Arrivano indubbiamente indicazioni interessanti, questa mattina, per i tanti utenti che da mesi aspettano l’arrivo dell’aggiornamento con EMUI 11 a bordo del proprio Huawei Mate 20. Indipendentemente dal fatto che abbiate deciso di puntare sulla versione standard del device o su quella Pro, infatti, da oggi 20 marzo sarà possibile procedere una volta per tutte con l’installazione del pacchetto software. Il rollout sarà graduale e a giorni riguarderà anche l’Italia, ma quello odierno resta il segnale che in tanti aspettavano da tempo.

Segnalato in Europa l’aggiornamento per Huawei Mate 20 con EMUI 11

Provando ad andare oltre le informazioni base di queste ore, possiamo rifarci a quanto riportato da Huawei Update. A detta della fonte, infatti, il rollout di cui si parla molto questo sabato riguarda in modo specifico i modelli che sono in commercio in Europa. Per questo motivo, la svolta odierna è cruciale anche per il pubblico italiano. Resta solo da capire quale impatto avremo con l’aggiornamento in questione per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, soprattutto dal punto di visita della durata della batteria.

Eravamo in bilico da un mese circa, come potrete notare tramite il nostro ultimo articolo a tema, ma ora sono maturi i tempi per EMUI 11. Chi ha deciso di diventare un beta tester, si ritroverà a scaricare un aggiornamento la cui dimensione sarà pari a 312 MB nel caso di Huawei Mate 20, mentre arriveremo a 302 MB con il Mate 20 Pro. Al contrario, chi finora non ha testato la beta dovrà affrontare un download per il suddetto upgrade dalla versione EMUI 10.1 con un pacchetto da 1,84 GB. Almeno per quanto riguarda il caso di Mate 20 Pro.

Insomma, prepariamoci a vivere giorni molto intensi con Huawei Mate 20, in quanto l’aggiornamento ottimizzato su EMUI 11 era atteso da diversi mesi e i server del produttore cinese a questo punto verranno presi d’assalto.