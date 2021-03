Nei 5 più grandi successi dei Linkin Park c’è l’anima immortale di Chester Bennington, forse troppo caro agli dei per restare su questa Terra. Oggi Chester è il grande assente del rock, scomparso in un anno da dimenticare ma già immenso prima di compiere quel gesto disperato.

I Linkin Park hanno reinventato il nu metal riportandolo nelle top 10 di tutto il mondo anche dopo gli stanchi anni ’90 che sono stati la fucina di questa geniale fusione tra l’hip hop e il metal. Chester ha saputo coniugare rabbia e sofferenza, ha elevato alla massima potenza la sua creatività per sconfiggere i suoi demoni e insegnare al suo pubblico in che modo sopravvivere. I più grandi successi dei Linkin Park sono un’eredità preziosa, la chiave perfetta per conoscere a fondo l’anima di un uomo ispirato.

In The End (2001)

In The End è in assoluto la canzone-tipo dei Linkin Park. Contenuta in Hybrid Theory (2001) è la fusione perfetta tra la ballata e la furia metal. Oggi è uno dei brani migliori degli anni 2000.

Faint (2003)

Faint è il classico pezzo da pogo violento. Contenuto in Meteora (2003), è un brano rabbioso in cui le urla di Chester Bennington sono presenti all’ennesima potenza. Immancabile, quindi, tra i più grandi successi dei Linkin Park.

Breaking The Habit (2003)

Ai brani rabbiosi i Linkin Park hanno saputo affiancare canzoni di intensità estrema. Breaking The Habit è un esempio: elettronica dominante, ma tanto sentimento espresso nelle parole di Chester Bennington.

Numb (2003)

Numb è un grande classico dei Linkin Park insieme a In The End e tutti, almeno una volta, ci siamo ritrovati a cantare: “I’ve become so numb, I can’t feel you there”.

What I’ve Done (2007)

Malinconica e vera, What I’ve Done è un esame di coscienza nei confronti del mondo nonché uno dei più grandi successi dei Linkin Park.