Tanti nomi, tanti suoni e tante citazioni: Batistuta di Andreotti incuriosisce a partire da quel fruscio che possiamo percepire appena parte la riproduzione. Nel decollo ci troviamo di fronte a una chitarra acustica e una voce sussurrata, cose che insensibilmente diremmo di aver già sentito se non fosse per quel “ciao, amore, ciao” che sono le prime tre parole del testo. Sì, lo aveva già detto Tenco ma la triade appena citata non passa mai di moda.

1973, il primo album

Andreotti è un artista senza volto. Non ammicca sui social per fare da tramontana agli ormoni dei follower, non si mostra mentre prende il caffè e non fa il piangina quando gli succede qualcosa. Tutto ciò che ha da dire lo affida alla sua musica. Batistuta è il secondo estratto dal suo disco di debutto 1973 che vedrà la luce l’8 aprile 2021.

Batistuta di Andreotti

Ossessionati dalle etichette, quali siamo, diremmo che Batistuta di Andreotti è una dolce ballata indie, ma c’è di più. A metà tra la ninna nanna, la riflessione notturna e il delirio dell’autoanalisi, il brano è un insieme di cose. C’è il suono ossessivo dell’orologio che disturba (quasi) la lentezza del rullante, ci sono parole soffocate dalla musica e dai ricordi, c’è quel synth che viaggia in orbita insieme ai falsetti.

Il tutto è pura psichedelia, ma è una psichedelia gentile che non crea il trip. Crea il silenzio, e lo crea bene. L’ossessione di Andreotti per gli anni ’70 è palese, perché nei suoi suoni e nelle sue grafiche ci sono gli anni ’70, c’è l’evanescenza di Lucio Battisti e c’è l’amore per la pellicola.

“Il passato, ciò che è stato e ciò che è in una raffinata cartolina”, con queste parole Andreotti descrive il suo brano. Di seguito il testo e l’audio ufficiale di Batistuta di Andreotti.

Testo