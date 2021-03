Sono stati annunciati gli ospiti del serale di Amici di Maria De Filippi, per la prima puntata in onda stasera, sabato 20 marzo, su Canale 5. Un’edizione che dovrà nuovamente fare i conti con il Covid-19 e che spinge alla post produzione delle foto delle squadre.

La produzione infatti chiarisce che le foto posate delle squadre sono state realizzate osservando il protocollo sicurezza Covid-19, quindi sono state post-prodotte assemblando poi gli allievi e i professori. LE SQUADRE DEL SERALE DI AMICI

A differenza dello scorso serale, stavolta il pubblico ci sarà, anch’esso nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo saranno gli ospiti del serale di Amici nel primo appuntamento di sabato 20 marzo, su Canale 5 in differita. La prima puntata è infatti già stata registrata e verrà trasmessa questa sera: non si tratta di una diretta televisiva.

Dopo l’addio di Giuliano Peparini al programma, Maria De Filippi coinvolge un nuovo Direttore artistico: si tratta di Stephane Jarny. Non vedremo i famosi quadri di Giuliano ma una nuova impronta stilistica, quella del coreografo francese molto apprezzato all’estero.



Sono 17 i talenti che partecipano al serale di Amici di Maria De Filippi, suddivisi in tre squadre. Due i docenti a capo di ogni squadra e tre i giudici in studio per commentare le esibizioni dei ragazzi. Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo saranno protagonisti degli interventi extra gara, entrambi porteranno un po’ di comicità su Canale 5: la prima, vittima di uno scherzo di Maria De Filippi, i secondi con i loro dialoghi e monologhi ormai molto apprezzati dal pubblico Mediaset. I GIUDICI DEL SERALE DI AMICI

Tante sfide, sia nel canto che nel ballo, per l’edizione numero 20 del serale di Amici che appuntamento dopo appuntamento porterà all’eliminazione di un concorrente dietro l’altro fino all’incoronazione del vincitore di Amici di Maria De Filippi.