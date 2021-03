Lunedì, durante la diretta del mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso Solo Flight, mi sono collegato con VALENTINA PARISSE, una cantautrice riservata ma con una incredibile forza che l’ha portata, giovanissima, fino in Canada. Il suo singolo “Proteggi” sta avendo un buon successo ed è entrato nella classifica dei primi 50 dischi più ascoltati in radio.

Purtroppo non ho potuto mandare lo splendido video che ha realizzato, perché le case discografiche bloccano la diretta su Facebook e YouTube, così Valentina ha filmato un’esibizione dal vivo di “Proteggi” nello studio di registrazione appositamente per il mio programma. Nel video qui allegato trovi sia l’intervista integrale che la versione live acustica di “Proteggi”

Ecco il comunicato stampa:

Il nuovo singolo di Valentina Parisse “Proteggi” è in Top50 della classifica Italiani EarOne: https://www.youtube.com/watch?v=h9oPiuqDqOs

Un brano che racconta le paure, le fragilità e le insicurezze che caratterizzano le relazioni interpersonali, che sentiamo, oggi più che mai, come un bene indispensabile della nostra vita.

Il singolo, missato da Chris Lord-Alge (vincitore di 5 Grammy) e masterizzato da Antonio Baglio (vincitore di 2 Grammy e 12 Latin Grammy), è stato scritto da Valentina insieme agli autori Alfredo Rapetti Mogol “Cheope” e Davide Napoleone, e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti. L’artwork della cover è a cura di Nerina Fernandez Designer.

“Proteggi” è anche un videoclip, per la regia di Matteo Montagna, prodotto da Alternative Production.

“Concepire e poi realizzare questo videoclip è stato, per me, particolarmente emozionante – racconta Valentina Parisse – Col regista Matteo Montagna abbiamo parlato a lungo di cosa volessi comunicare attraverso le immagini. Un video ha ragione di essere quando evoca e non quando descrive una canzone, quando provoca emozioni anziché dettarle. Ogni spettatore ha la libertà di cogliere una scena, un particolare e farlo suo, così come succede con le canzoni. L’immobilità ed il confinamento a cui siamo stati tutti costretti da oltre un anno è ben rappresentato dalle statue riprese nel video, ma era fondamentale inserire nella narrazione anche un personaggio che, attraverso la sua fisicità, potesse esprimere la sofferenza del momento, ma anche l’energia che tutti abbiamo dentro e che, mai come adesso, abbiamo bisogno di recuperare. Quando ho visto le performance di Angelo Recchia ho subito capito che era l’artista perfetto con cui collaborare. I suoi movimenti ‘cantano’ il brano, ogni singolo sentimento che ho messo nel testo della canzone è fedelmente rappresentato attraverso il movimento del suo corpo.

La sua espressività mi ha ricordato Buster Keaton, del quale adoro le opere, che spesso hanno trattato il tema dell’imprevedibilità della vita e della resilienza. Sono grata, inoltre, a tutta la squadra di persone e amici di incredibile talento che ha reso possibile questa piccola storia di ‘Proteggi’, dal flower design di Florem Lab, all’Atelier Ilario “Alta Sartoria Italiana”, dallo styling alla troupe di ripresa, a tutti gli artisti che hanno dato il loro contributo di artigianale passione”.

Valentina ha una personalità forte. Prima di raggiungere i traguardi musicali e televisivi ha affrontato un percorso molto difficile. È nata a Roma e cresciuta vicino all’aeroporto di Ciampino (forse per questo motivo ora viaggia così tanto!). La sua è una famiglia molto semplice. Papà ferroviere e mamma casalinga. Per poter continuare gli studi, appena compiuti 14 anni, ha cominciato a lavorare in studio di registrazione. Era piuttosto emarginata dai compagni di scuola – quando loro uscivano per divertirsi lei sempre lavorava. Anche i suoi gusti musicali erano insoliti per loro: Rachele Ferrell, o India Arie, Brian McKnight, BoyzIIMen…

A 18 anni con i suoi risparmi è andata in Canada, completamente sola. Per mantenersi ha lavorato in un ristorante dove il suo impegno era girare la carrucola con i piatti sporchi dalla sala ai lavapiatti. Nonostante tanta fatica è riuscita a realizzare il suo sogno – il primo disco internazionale “Vagabond”! A ritorno in Italia è stata premiata da un fortunato tour sold out a Blue Note e l’Auditorium Parco della Musica. Ora è l’artista di Polydor/Universal Music, autrice per i big, vanta le collaborazioni prestigiosi in tutto il mondo. Il suo percorso ha lasciato una grande impronta sulla sua musica che affronta i temi profondi, sempre in una chiave moderna che dà alle persone la forza di affrontare gli ostacoli con la leggerezza.

La carriera di Valentina Parisse inizia con disco “Vagabond” (2011, Lab/Sony Italia), dal sound raffinato, realizzato tra Italia, Inghilterra e Canada – a cui hanno collaborato il produttore Steve Galante, il musicista Phil Palmer e Mazen Murad. L’album, seguito da un fortunato tour sold out in prestigiose location come Blue Note di Milano e l’Auditorium Parco della Musica, ha introdotto Valentina alla scena musicale italiana. Il suo primo singolo in italiano, “Sarà bellissimo” (2014, Lab), prodotto da Phil Palmer, registrato e missato a Londra da Tim Weidner nei Sarm Recording Studios di Trevor Horn, ha conquistato il consenso di pubblico e critica. Nel 2018 si apre un nuovo percorso con Universal Music Italia, con cui la giovane artista pubblica “Tutto cambia”, la canzone prodotta da Francesco Catitti e masterizzato a Miami da Antonio Baglio, diventata la colonna sonora del film di Volfango De Biasi “L’agenzia dei bugiardi” (Medusa Film). Il singolo vanta la collaborazione degli autori Tyrone Wells e l’ex membro dei One Republic Tim Myers. In occasione del Concerto del Primo Maggio 2019 in Piazza San Giovanni a Roma, la cantante ha presentato il brano “Dannata Lotta” (Polydor/Universal Music Italia), scritto insieme a Cheope (Alfredo Rapetti Mogol) e Davide Napoleone, prodotto da Francesco Catitti aka “Katoo”, masterizzato da Antonio Baglio e missato da Chris Lord-Alge. Valentina Parisse è anche autrice di brani portati al successo da artisti italiani del calibro di Renato Zero (insieme a Phil Palmer, Valentina ha composto la musica del singolo “Rivoluzione”, inserito nell’album “Alt” del 2016, e firmato la più recente “Stai giù” dell’album Zerosettanta uscito il 30 settembre 2020) e Michele Zarrillo (collaborando alla scrittura de “Nell’estasi o nel fango” presentato a Sanremo 2020 e di “Vivere e rinascere” – 2017). Nel maggio 2019 Valentina ha avuto il privilegio di esibirsi davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla leggenda della musica Bruce Springsteen: l’artista ha cantato l’Inno di Mameli, da lei riarrangiato e prodotto insieme a Fabio Garzia, in apertura delle competizioni del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma, tenutesi a Piazza di Siena. “Ogni bene” (Polydor/Universal Music Italia) è l’ultimo singolo pubblicato il 5 giugno 2020 e che anticipa il prossimo album in studio. A novembre 2020 ha partecipato, per la terza volta consecutiva, in qualità di giudice allo show musicale “All Together Now”, in onda su Canale 5.

