Un down di dimensioni enormi è quello scatenato dai problemi WhatsApp e Instagram in questo venerdì 19 marzo. Non funziona a dovere neanche Facebook a dire la verità, anche se in misura minore: dunque le anomalie possono dirsi più che mai gravi in Italia ma anche nel resto del mondo.

Per quanto riguarda i problemi WhatsApp, questi si sono manifestati subito dopo le ore 18 di questa giornata di fine inverno. Non funziona l’app di messaggistica nella sua funzione principale di invio e ricezione dei messaggi. Al tentativo di inoltre anche di un semplice testo, ecco che accanto a quanto si prova a comunicare ad un contatto, appare il classico orologio che denota l’errore nell’operazione non effettuata.

Oltre i problemi WhatsApp. quelli Instagram si stanno manifestando sotto diversi aspetti: nel mancato aggiornamento del feed nell’app social dedicata a foto e video ma anche nell’inoltro di messaggi diretti a chi si segue sulla piattaforma o qualsivoglia altro contatto. Sia per WhatsApp che per Instagram, il servizio Downdetector segnala migliaia e migliaia di segnalazioni di anomalie e di mancati accessi in questa parte finale di giornata.

I problemi Whatsapp, come quelli Instagram, si trascinano dietro anche quelli Facebook, almeno per il momento, le difficoltà maggiori sembrerebbero essere quelle di Messenger ma non è detto che, anche sotto questo aspetto, la situazione si evolva in negativo.

Aggiornamento 19:00 – Mentre i problemi WhatsApp continuano a manifestarsi nelle stesse modalità già evidenziate, ecco che per Instagram la situazione sta ancora peggiorando. Molti utenti neanche riescono ad accedere alla piattaforma social, sia da dispositivo Android che da iPhone. Le anomalie per Facebook restano un po’ più contenute rispetto ai servizi precedenti ma molti utenti non riescono comunque a commentare post o pubblicarne di nuovi proprio in questi minuti. per il momento non ci sono feedback ufficiali sullo status del servizio.

Aggiornamento 19:20 – I problemi stanno tutti progressivamente rientrando.